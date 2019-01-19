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Посмотрите, как белорусы окунались на Крещение в Антарктиде
19 января белорусы праздновали Крещение и окунались в прорубь не только на родине, но и далеко за ее пределами. Например, Белорусская антарктическая экспедиция устроила крещенские купания прямо в Антарктиде.
Участники 11-й Белорусской антарктической экспедиции организовали крещенский заплыв в ледовой майне на озере Нижнее, которое находится в районе Белорусской антарктической станции Гора Вечерняя. Окунались белорусские полярники при температуре воздуха -4°С, а воды — +1°С (в Антарктиде сейчас летний сезон).
После купаний в Антарктиде состоялась и традиционная церемония посвящения в полярники новобранцев Белорусской антарктической экспедиции.
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Белорусская антарктическая экспедиция устроила крещенские купания прямо в Антарктиде.
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