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Посмотрите, как белорусы окунались на Крещение в Антарктиде

20.01.2019 17:15 — Разное | Tut.by  
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19 января белорусы праздновали Крещение и окунались в прорубь не только на родине, но и далеко за ее пределами. Например, Белорусская антарктическая экспедиция устроила крещенские купания прямо в Антарктиде.

Участники 11-й Белорусской антарктической экспедиции организовали крещенский заплыв в ледовой майне на озере Нижнее, которое находится в районе Белорусской антарктической станции Гора Вечерняя. Окунались белорусские полярники при температуре воздуха -4°С, а воды — +1°С (в Антарктиде сейчас летний сезон).


На снимке слева направо: Алексей Гайдашов, Сергей Байков, Александр Петров (участник Российской антарктической экспедиции), Владислав Базылевич, Артур Ивашко, Дмитрий Лукашанец, Алексей Хаткевич, Александр Ленкевич и Сергей Сухарев. Фото предоставлено Республиканским центром полярных исследований

После купаний в Антарктиде состоялась и традиционная церемония посвящения в полярники новобранцев Белорусской антарктической экспедиции.

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Белорусская антарктическая экспедиция устроила крещенские купания прямо в Антарктиде.
 
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