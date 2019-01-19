«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая

В центре туризма, краеведения и экскурсий провели настоящий праздник межнационального общения. Горецкие дети, которые изучают китайский язык в Центре Конфуция, встретились с группой студентов из Поднебесной.









«Сегодня здесь дети, которые уже достигли определенных успехов на наших курсах китайского языка», — рассказала Светлана Добижи, руководитель академического Центра Конфуция. На встречу с ними прямо с занятий по русскому пришли молодые китайцы, совсем недавно приехавшие на учебу в БГСХА.

Праздничное настроение создавала инициативная группа «Импульс добра». Участники этого самодеятельного коллектива из РЦСОН устроили для гостей театрализованное новогоднее представление — с песнями, танцами, конкурсами и совместным хороводом.





















Маргарита Васютич изучает китайский вместе с девятилетней дочерью Марией: «Хотелось заняться этим языком еще с тех пор, когда некоторые из родственников уехали в Китай. И вот недавно в Горках наконец появилась такая возможность». По ее мнению, Беларусь и Китай все быстрее сближаются, а значит изучение этого языка становится актуальным.

Очень тяжело давалась учеба в самом начале, признается Маргарита. Со временем получилось настроиться на нужную волну. На занятия она ходит два раза в неделю: «Пока у меня всего лишь начальный уровень. Но я ставлю себе задачу расти и развиваться».









Сотрудники Центра туризма провели для китайских гостей экскурсию по местному краеведческому музею, познакомили иностранцев с белорусским укладом жизни в прошлом.

































Сергей Владимиров

Фото Михаила Левцова