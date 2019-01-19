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«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая

20.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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В центре туризма, краеведения и экскурсий провели настоящий праздник межнационального общения. Горецкие дети, которые изучают китайский язык в Центре Конфуция, встретились с группой студентов из Поднебесной.

 

«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая

 

«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая

 

«Сегодня здесь дети, которые уже достигли определенных успехов на наших курсах китайского языка», — рассказала Светлана Добижи, руководитель академического Центра Конфуция. На встречу с ними прямо с занятий по русскому пришли молодые китайцы, совсем недавно приехавшие на учебу в БГСХА.

 

 

Праздничное настроение  создавала инициативная группа «Импульс добра». Участники этого самодеятельного коллектива из РЦСОН устроили для гостей театрализованное новогоднее представление — с песнями, танцами, конкурсами и совместным хороводом.

 

«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая

 

«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая

 

«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая

 

«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая

 

«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая

 

Маргарита Васютич изучает китайский вместе с девятилетней дочерью Марией: «Хотелось заняться этим языком еще с тех пор, когда некоторые из родственников уехали в Китай. И вот недавно в Горках наконец появилась такая возможность». По ее мнению, Беларусь и Китай все быстрее сближаются, а значит изучение этого языка становится актуальным.

Очень тяжело давалась учеба в самом начале, признается Маргарита. Со временем получилось настроиться на нужную волну. На занятия она ходит два раза в неделю: «Пока у меня всего лишь начальный уровень. Но я ставлю себе задачу расти и развиваться».

 

«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая
Маргарита Васютич с дочерью Машей учат китайский вместе.

 

«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая

 

Сотрудники Центра туризма провели для китайских гостей экскурсию по местному краеведческому музею, познакомили иностранцев с белорусским укладом жизни в прошлом.

 

«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая

 

«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая
Домотканые рушники и двухсотлетняя детская люлька — все это настоящая экзотика для китайских девушек.

 

«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая

 

«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая

 

«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая
Встреча с носителями языка для горецких детей, изучающих китайский, — ценный и увлекательный опыт.

 

«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая
Преподает в Центре Конфуция Бао Цзень — Виолетта, как ее зовут в Беларуси.

 

«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая

 

«Ни хао ма!». Горецкие дети встретились со студентами из Китая

 

Сергей Владимиров

Фото Михаила Левцова


 
 
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  В центре туризма, краеведения и экскурсий провели настоящий праздник межнационального общения. Горецкие дети, которые изучают китайский язык в Центре Конфуция,...
 
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