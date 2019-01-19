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Трамп из-за снегопадов пожелал, чтобы в США пришло немного глобального потепления

20.01.2019 16:38 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал американцев постараться не выходить из дома из-за снегопадов и посетовал, что стране не хватает глобального потепления.

"Будьте осторожны и попытайтесь не выходить из дома. Значительная часть страны страдает от невероятного количества снега и почти рекордных холодов", - написал Д.Трамп в Twitter.

"Было бы неплохо получить немного того самого старого доброго глобального потепления прямо сейчас!" - добавил Д.Трамп.

Ранее национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждения о снегопадах для 15 штатов, располагающихся на территории между Миссури и Мэном. В субботу снегопады прошли в американском регионе Средний Запад, в некоторых штатах выпало до 25 см снега. В международном аэропорту О'Хара в Чикаго из-за гололеда выкатился с полосы самолет с 129 пассажирами, никто не пострадал.

Д.Трамп уже не первый раз высказывается по вопросу глобального потепления. Так, в ноябре Д.Трамп усомнился в теории глобального потепления из-за ожидаемого похолодания в ряде штатов. Тогда он написал в своем аккаунте в Twitter: "Жесткие и продолжительные холода могут побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?".

В 2017 году в администрации Д.Трампа объявили о решении выйти из Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями.

Выход из соглашения был одним из предвыборных обещаний Д.Трампа. По мнению президента, нынешняя редакция документа слишком сильно ограничивает промышленность Соединенных Штатов и невыгодна им.

 
 
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Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал американцев постараться не выходить из дома из-за снегопадов и посетовал, что стране не хватает глобального...
 
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