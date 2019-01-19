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Дубцова показала, как выглядит её подруга по «Фабрике звёзд» Алекса

20.01.2019 16:55 — Разное | СТВ  
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Новости России. Несколько часов назад в соцсетях появилось совместное фото двух участниц «Фабрики звёзд-4» – Ирины Дубцовой и Алексы.  

«У кого-то там любовь отношения… а у меня вон подруга классная», – подписала снимок Алекса.  

Дубцова показала, как выглядит её подруга по «Фабрике звёзд» Алекса
Фото: instagram.com/aleksa___official  

Победительница «Фабрики звёзд-4» репостнула себе один из двух снимков, но не стала его комментировать. Зато это с лихвой компенсировали фанаты певиц.  

«Очень красивые!»,  

«А торт, торт по случаю встречи где?»,  

«А подруга замужем?»,  

«Клёвое фото с Ириной, ты прекрасна, как триллиарды звёзд во вселенной!».  

С момента окончания четвёртого сезона «Фабрики звёзд» прошло уже более 14 лет, а с начала первого сезона и того больше.  

Как изменились участники музыкального телепроекта за прошедшие годы можно посмотреть здесь.  
 
 
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Новости России. Несколько часов назад в соцсетях появилось совместное фото двух участниц «Фабрики звёзд-4» – Ирины Дубцовой и Алексы.   «У кого-то там любовь...
 
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