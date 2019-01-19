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Супруга Юрия Данилочкина о 7-месячной дочери: «Решили с самого рождения её приобщать к большому спорту»

20.01.2019 16:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 20 января Всемирный день снега объединяет по всему миру без малого 100 стран. В Беларуси по-спортивному его отмечают вот уже восьмой раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник проходит по всей стране, но традиционно главная локация – горнолыжный комплекс «Солнечная долина». Корреспондент Кристина Федорович продолжит.

Супруга Юрия Данилочкина о 7-месячной дочери: «Решили с самого рождения её приобщать к большому спорту»

Супруга Юрия Данилочкина о 7-месячной дочери: «Решили с самого рождения её приобщать к большому спорту»

Как снег на голову. Всемирный день того самого снега в 2019 году выпал на 20 января. Узнав об этом, семья Данилочкиных, где папа – один из лучших горнолыжников страны, решила отправиться в «Солнечную долину». На загородные склоны попасть с 7-месячной дочкой Мирославой всё никак не получалось, а тут праздник в черте столицы. Ну не сказка ли?

Супруга Юрия Данилочкина о 7-месячной дочери: «Решили с самого рождения её приобщать к большому спорту»

Супруга Юрия Данилочкина о 7-месячной дочери: «Решили с самого рождения её приобщать к большому спорту»

Евгения Данилочкина:
Мы решили с самого рождения ее приобщать к большому спорту. Пока она спит, правда. Но в следующем году обязательно с папой прокатится на День снега.

Как говорится, где снег, там и след. Так, полосы от лыж и сноубордов ведут к горе, где профессионалы воодушевляют новичков блистательными выступлениями.

Супруга Юрия Данилочкина о 7-месячной дочери: «Решили с самого рождения её приобщать к большому спорту»

Соревнования по горнолыжному спорту и развлечения на любой вкус. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега

День снега пришелся каждому по душе. Анимационные зоны, артисты, показательные программы. Ну а тот, кто со спортом не дружит, вполне мог проявить свои способности, например, в метании валенком или в хоккее, правда, не с шайбой.

Супруга Юрия Данилочкина о 7-месячной дочери: «Решили с самого рождения её приобщать к большому спорту»

Супруга Юрия Данилочкина о 7-месячной дочери: «Решили с самого рождения её приобщать к большому спорту»

Супруга Юрия Данилочкина о 7-месячной дочери: «Решили с самого рождения её приобщать к большому спорту»

Супруга Юрия Данилочкина о 7-месячной дочери: «Решили с самого рождения её приобщать к большому спорту»

Кристина Федорович, СТВ:
Так по-спортивному белорусы отмечают Всемирный день снега, потому что иначе этот праздник называют Международным днем зимних видов спорта. Поэтому сегодня всевозможные минусы снега, как, например, каждое утро чистить машину, в глазах гостей праздника уж точно растаяли.

Супруга Юрия Данилочкина о 7-месячной дочери: «Решили с самого рождения её приобщать к большому спорту»

Супруга Юрия Данилочкина о 7-месячной дочери: «Решили с самого рождения её приобщать к большому спорту»
 
 
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Новости Беларуси. 20 января Всемирный день снега объединяет по всему миру без малого 100 стран. В Беларуси по-спортивному его отмечают вот уже восьмой раз, сообщили в...
 
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