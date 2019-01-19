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Заморозки ожидаются в Беларуси в понедельник 21 января

20.01.2019 16:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новая рабочая неделя в Беларуси начнётся с заморозков.  

Как сообщает Белгидромет, 21 января в стране будет облачно с прояснениями. На отдельных участках дорог ожидается гололедица.  

Вероятность осадков не превышает 5-10%, только в Могилёвской области ночью может пройти небольшой снег (вероятность 60-70%). Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с.  

Ночью температура воздуха будет колебаться от -5°C по юго-западу Беларуси до -10°C по северо-востоку. Днём потеплеет до -3°C на юго-западных территориях, на северо-восточных землях будет до -8°C.  
 
 
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Новости Беларуси. Новая рабочая неделя в Беларуси начнётся с заморозков.   Как сообщает Белгидромет, 21 января в стране будет облачно с прояснениями. На отдельных...
 
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