Готовим суши дома: как сварить рис для суши?



Доставка суши в Минске — возможность насладиться японским блюдом не выходя из дома. Но приготовить его можно самостоятельно. Чтобы дома блюдо получилось не хуже, чем в ресторане, важно правильно сварить рис для суши. Предлагаем разобраться в этом вопросе.

Классический вариант приготовления риса





Для классического приготовления риса понадобится использование:

японского или обычного риса (круглозернистого) — 240-260 грамм;

3-4 г соли;

4-6 г сахарного песка;

50 мл специального рисового уксуса;

вода — 400 мл.

Перед тем как сварить рис для суши, его понадобится промыть. Промывать зерна рекомендуется холодной водой 5-7 раз, пока она не станет прозрачной.

Промытые зерна помещают в кастрюлю, заливают водой (в 1,5 раз больше, чем количество риса для суши). Солить, добавлять специи нет необходимости. Чтобы прибавить рису аромат, положите в кастрюлю немного водорослей комбу, но достаньте их до того, как вода закипит.

Время приготовления риса

После закипания воды крышку кастрюли плотно закрывают, огонь снижают до минимального уровня. Варить рисовую крупу рекомендуется на протяжении 10-12 минут (пока влага полностью не испариться). Чтобы не переварить зерна, держать рис на огне разрешается не более 20 минут. Во время варки не рекомендуется помешивать рис, крышку снимать не стоит.

Подготовленный рис уберите с огня, держите под закрытой крышкой на протяжении 10 минут, по истечении указанного времени, переложите в тарелку. Пока рисовые зерна не остыли, полейте подготовленной заправкой. Рис, который пропитался, перемешайте, применяя лопатку из древесины, остудите до достижения комнатной температуры, сформируйте роллы.

Рецепт для мультиварки





Мультиварка тоже подходит, чтобы отварить рис для суши. Крупа замачивается, оставляется на полчаса. Затем зерна перекладываются в чашу, заливаются водой (на 200 г риса понадобится 1 стакан воды (250 мл)). Далее выбирайте опцию, подойдет «Гречка» или «Рис». Сели таковые отсутствуют, можно воспользоваться режимом «Выпечки», а через 12 минут включается 20-минутное «Тушение».

Помните, что приготовленный рис не рекомендуется ставить в холодильник, поскольку зерна будут жесткими.

Секреты применения уксуса





Параллельно во время приготовления риса подготовьте заправку. Можно купить рисовый уксус, добавить в него подготовленную соль, сахар. Поставить на слабый огонь и оставить до полного растворения специй, после чего снять с огня.

После сбрызгивания риса уксусом зерна потребуется аккуратно перевернуть. Это необходимо, чтобы тщательно распределить заправку. Категорически запрещается мешать зерна, поскольку высок риск в итоге получить кашу. Соединить рис, заправку рекомендуется в горячем виде.

Приготовление уксуса для риса





Рисовый уксус можно приготовить из виноградного уксуса (28 мл) с добавлением 4 граммов морской соли, 12-14 граммов сахара: белого или коричневого. Все компоненты понадобится соединить, поставить на медленный огонь, но не доводить до кипения.

Второй рецепт предполагает использование 1 ст. л. яблочного уксуса, 0,5 ч. л. соли, 1,5 ст. л. горячей воды. Компоненты соединяются, ставятся на плиту, снимаются перед закипанием.

Третий вариант приготовления можно реализовать с помощью столового уксуса, понадобится 1,5 ст. л. Также возьмите соевый соус — аналогичное количество. Сахара потребуется 1 ч. л. Компоненты смешиваются, прогреваются до тех пор, пока сахар не раствориться. Если уксуса нет, подойдет применение сока лимона. Его смешивают с сахарным песком, используют для сбрызгивания риса.

Зная, как сварить рис для суши, удастся собственноручно сделать японские блюда. Если изготовление не поддается, поможет доставка суши по Минску из каталога TAM.BY .