Режиссера вызвали на беседу со следователем управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка полиции. Причина допроса пока неизвестна.





Ранее фильм «Праздник» был на несколько часов заблокирован на канале режиссера в YouTube без каких-либо предупреждений, позднее в компании объяснили это системным сбоем.





«Официального объяснения, почему ссылку закрыли, не было. По неофициальной версии, система закрыла фильм, получив множество одинаковых жалоб. Обещают, что больше этот трюк не пройдет», — написал режиссер в Facebook.