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Режиссера комедии о блокадном Ленинграде "Праздник" вызвали на допрос в полицию
Режиссера фильма о блокадном Ленинграде «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию. Об этом пишет
Режиссера вызвали на беседу со следователем управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка полиции. Причина допроса пока неизвестна.
Ранее фильм «Праздник» был на несколько часов заблокирован на канале режиссера в YouTube без каких-либо предупреждений, позднее в компании объяснили это системным сбоем.
«Официального объяснения, почему ссылку закрыли, не было. По неофициальной версии, система закрыла фильм, получив множество одинаковых жалоб. Обещают, что больше этот трюк не пройдет», — написал режиссер в Facebook.
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Режиссера фильма о блокадном Ленинграде «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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