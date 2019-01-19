Волчью стаю уничтожили в Шумилинском районе









По данным охотников Шумилинского района на территории их региона на начало обитало порядка 10 волков-одиночек и две стаи из 6 и 8 особей — первая у деревень Сиротино и Слобода, вторая — Гусинцы и Заборье.





Стаю в Сиротинском сельсовете охотники постоянно отслеживали и декабре убили одного из волков. 1 января егерю и председателю охотничьей дачи «Сиротинская» удалось выследить волков и они обложили участок леса, где находились звери, красными флажками.





Не смотря на новогодние праздники и семейные застолья на облаву собралось почти 50 охотников, сообщает районная газета «Герой працы». Судя по фото из газеты собравшимся на облаву удалось удалось убить четырех волков, таким образом можно предположить, что из стаи выжил только один зверь.