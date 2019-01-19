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Павел Дуров может представить свою криптовалюту на Давосском форуме

20.01.2019 17:06 — Разное | Партизан  
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Создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров может воспользоваться площадкой Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе и представить свою цифровую валюту Gram экспертам и бизнесменам. Об этом сообщили некоторые СМИ, сославшись на мнение представителей криптосообщества.

Павел Дуров может представить свою криптовалюту на Давосском форуме
Презентация блокчейн-проекта TON и монеты Gram может состояться именно в Давосе, так как данный форум собирает не только представителей крупнейших инвесторов, но и глав IT- компаний, делающих ставку на развитие блокчейн-технологий.

Павел Дуров ранее бывал на Давосском форуме, однако ни разу не участвовал в презентации каких-либо проектов. Еще в конце осени прошлого года платформа TON для операций с монетами Gram была разработана на 70%.

Вполне возможно, что в начале этого года команда разработчиков завершила создание данной сети, так как по сведениям анонимных источников, некоторые инвесторы уже имеют возможность совершать операции с криптовалютой в тестовом режиме.

Официальный запуск платформы TON должен состояться во второй половине текущего года. Ранее сообщалось, что Павел Дуров планировал представить свой криптопроект до конца 2018 года, но по каким-то причинам перенес его запуск на 2019 год.

Создатель мессенджера Telegram на своем канала в этой социальной сети 17 января написал, что 2019 год станет для его команды новым этапом в ее развитии. В Telegram будут интегрированы такие опции, которые сделают этот мессенджер более популярным среди интернет-пользователей.

Ранее также сообщалось, что блокчейн-платформа TON будет наделена функцией хранения личной информации о пользователях. Сервис получил название Telegram Passport.
 
 
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Создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров может воспользоваться площадкой Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе и представить свою...
 
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