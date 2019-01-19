В Японии умер самый старый мужчина в мире

Умер признанный самым старым мужчиной в мире японец Масадзо Нонака. Ему было 113 лет и 179 дней сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.





Масадзо Нонака жил в поселке Асёро на острове Хоккайдо со своими внуками. Родился он в 1905 году, у него было пятеро детей. Известно, что двое из них в 2018 году еще были живы. Сообщается, что последние годы жизни Масадзо Нонака проводил за чтением газет, прослушиванием оперы и просмотром боев сумо по телевизору.

Кстати, в общем рейтинге самых старых людей планеты японец находился в районе 30-го места, а все лидирующие места в списке долгожителей занимают женщины. Самым же старым мужчиной теперь, вероятно, будет признан Густав Гернет из Германии, родившийся 15 октября 1905 года.