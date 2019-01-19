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В Японии умер самый старый мужчина в мире

20.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Умер признанный самым старым мужчиной в мире японец Масадзо Нонака. Ему было 113 лет и 179 дней сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
 
В Японии умер самый старый мужчина в мире
 
Масадзо Нонака жил в поселке Асёро на острове Хоккайдо со своими внуками. Родился он в 1905 году, у него было пятеро детей. Известно, что двое из них в 2018 году еще были живы. Сообщается, что последние годы жизни Масадзо Нонака проводил за чтением газет, прослушиванием оперы и просмотром боев сумо по телевизору. 
 
Кстати, в общем рейтинге самых старых людей планеты японец находился в районе 30-го места, а все лидирующие места в списке долгожителей занимают женщины. Самым же старым мужчиной теперь, вероятно, будет признан Густав Гернет из Германии, родившийся 15 октября 1905 года.
 
 
 
 
 
СБ
 
 
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Умер признанный самым старым мужчиной в мире японец Масадзо Нонака. Ему было 113 лет и 179 дней сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.     Масадзо Нонака жил в...
 
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