Областная олимпиада школьников: больше всего дипломов у гродненских гимназистов, а шестиклассник в лидерах по китайскому языку







Областной этап завершился на прошлой неделе, знания по восемнадцати учебным предметам в нем продемонстрировали победители второго этапа из всех районов области и Гродно. Наибольшее количество участников держали олимпиадный «экзамен» по математике – 103 человека. В так называемых количественных лидерах также русский и белорусский языки и литература. Справлялись с олимпиадными заданиями по этим предметам 134 школьника области.

– Впервые в этом году проводится олимпиада по физической культуре и здоровью, – рассказали в главном управлении образования. – И команда участников областного этапа опять же была значительной – 66 человек. Во время третьего этапа республиканской олимпиады им предстояло не только продемонстрировать уровень физической подготовки, но и пройти теоретический тур, на выполнение заданий которого отводились три часа.

Десять школьников области участвовали в олимпиаде по китайскому языку и среди них самый юный участник областного этапа. Шестиклассник гродненской гимназии №1 имени академика Е.Ф.Карского Давид Кайряк выступал за 10 класс и по итогам олимпиады взял диплом второй степени.





Всего участниками третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам стали 923 человек. Это почти на сотню больше, чем год назад. Наиболее многочисленные команды – из двух гродненских и Лидского районов. Сохранилось такое численное преимущество в таблице результатов: юные представители Октябрьского района Гродно взяли 99 дипломов, Ленинского – 91, Лидского – 84 диплома различных степеней.

– Дипломы призеров областного этапа республиканской олимпиады получили представители всех гимназий Гродненщины, а в десяти районах области улучшился общекомандный результат, – рассказала начальник центра дошкольного, общего среднего и специального образования ГрОИРО Людмила Мячина. – Представители Слонимского района, например, взяли на восемь, Ошмянского – на шесть дипломов больше, чем год назад.



По некоторым предметам команды районов выступили почти со стопроцентным результатом. Так, в олимпиаде по испанскому языку участвовали десять человек из Волковысского района и девять из них уехали домой с дипломами призеров.

Среди учреждений образования по количеству лидеров на первом месте традиционно гродненская гимназия №1 имени академика Е.Ф.Карского с сорока дипломами разной степени. На втором месте гимназия №1 города Лиды (34 диплома), на третьем – Гродненская городская гимназия (32 диплома).





Площадками для состязания в этом году стали учреждения общего среднего и профессионально-технического образования Гродно и Скиделя. В жюри, которое оценивало выполнение заданий, были задействованы около 200 преподавателей учреждений высшего, профессионально-технического, общего среднего образования области и города Минска.

– В целом школьники области в очередной раз продемонстрировали высокий уровень знаний и серьезный подход к олимпиадному движению, – добавила Людмила Мячина.

Будем надеяться, ребята и в этом году смогут доказать, что наши звездочки могут сиять ярче всех: на протяжении трех лет Гродненщина лидировала по результатам заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.

Представят Гродненщину на этот раз здесь порядка 250 человек. Заключительный этап пройдет во время весенних каникул в конце марта. Наша область будет принимать умников и умниц со всей страны, которые продемонстрируют знания по русскому языку и литературе. Заключительный этап республиканской олимпиады по этому предмету пройдет в Лиде.

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