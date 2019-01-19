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В рамках Всемирного дня снега в спортивно-биатлонном комплексе д. Селец 19 января прошел физкультурно-спортивный праздник «Новогрудская лыжня-2019». Собралось более 30 трудовых коллективов и 130 участников. IMG_0062.jpg В целом погода в этот день выдал

20.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Облачно с прояснениями будет в Беларуси 21 января, сообщили  в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
Ночью в отдельных районах страны пройдет небольшой снег, днем будет без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами прогнозируются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 4 — 9 м/с.
 
Температура воздуха ночью составит от 4 до 10 градусов мороза, при прояснениях местами столбики термометров опустятся до минус 11-13 градусов. Днем будет 3-9 градусов мороза. 
 
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Теги: Гродно
 
 
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