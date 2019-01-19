В рамках Всемирного дня снега в спортивно-биатлонном комплексе д. Селец 19 января прошел физкультурно-спортивный праздник «Новогрудская лыжня-2019». Собралось более 30 трудовых коллективов и 130 участников. IMG_0062.jpg В целом погода в этот день выдал





Облачно с прояснениями будет в Беларуси 21 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью в отдельных районах страны пройдет небольшой снег, днем будет без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами прогнозируются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 4 — 9 м/с. В ночные и утренние часы местами прогнозируются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 4 — 9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 4 до 10 градусов мороза, при прояснениях местами столбики термометров опустятся до минус 11-13 градусов. Днем будет 3-9 градусов мороза.