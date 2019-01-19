|
В рамках Всемирного дня снега в спортивно-биатлонном комплексе д. Селец 19 января прошел физкультурно-спортивный праздник «Новогрудская лыжня-2019». Собралось более 30 трудовых коллективов и 130 участников. IMG_0062.jpg В целом погода в этот день выдал
20.01.2019 — Разное | Вороновская газета
Облачно с прояснениями будет в Беларуси 21 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Температура воздуха ночью составит от 4 до 10 градусов мороза, при прояснениях местами столбики термометров опустятся до минус 11-13 градусов. Днем будет 3-9 градусов мороза.
«На щепу – и на топливо»: что в Гродно делают со старыми новогодними елками (+видео)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках Всемирного дня снега в спортивно-биатлонном комплексе д. Селец 19 января прошел физкультурно-спортивный праздник «Новогрудская лыжня-2019». Собралось более 30 трудовых коллективов и 130 участников. IMG_0062.jpg В целом погода в этот день выдал
Облачно с прояснениями будет в Беларуси 21 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)