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Поезд четырех столиц будет курсировать чаще

20.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Поезд, соединяющий Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, с 30 января изменяет график движения. Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов в Facebook.
 
«Поезд «Четыре столицы» будет курсировать чаще. С 30 января меняем график — рейсы будут один раз в четыре дня. На сегодня поезд ездит раз в неделю. При этом расписание движения не меняем», — написано в сообщении.
 
Также глава железной дороги отметил экономическую рентабельность этого сообщения. «Населенность в направлении Киев — Рига составляет 49%, в обратном — 40%. Это хорошие показатели, говорящие о популярности сообщения в европейские столицы и его экономической рентабельности для украинской железной дороги», — отметил Евгений Кравцов.
 
В первый рейс поезд четырех столиц отправился в конце сентября 2018 года. 
 
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Поезд, соединяющий Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, с 30 января изменяет график движения. Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов в...
 
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