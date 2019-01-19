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Поезд четырех столиц будет курсировать чаще
20.01.2019 — Разное | Вороновская газета
Поезд, соединяющий Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, с 30 января изменяет график движения. Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов в Facebook.
«Поезд «Четыре столицы» будет курсировать чаще. С 30 января меняем график — рейсы будут один раз в четыре дня. На сегодня поезд ездит раз в неделю. При этом расписание движения не меняем», — написано в сообщении.
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В первый рейс поезд четырех столиц отправился в конце сентября 2018 года.
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Поезд, соединяющий Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, с 30 января изменяет график движения. Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов в...
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