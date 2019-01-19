Павел Дуров может представить свою криптовалюту на Давосском форуме



Павел Дуров

Презентация блокчейн-проекта TON и монеты Gram может состояться именно в Давосе, так как данный форум собирает не только представителей крупнейших инвесторов, но и глав IT- компаний, делающих ставку на развитие блокчейн-технологий.ранее бывал на Давосском форуме, однако ни разу не участвовал в презентации каких-либо проектов. Еще в конце осени прошлого года платформа TON для операций с монетами Gram была разработана на 70%.Вполне возможно, что в начале этого года команда разработчиков завершила создание данной сети, так как по сведениям анонимных источников, некоторые инвесторы уже имеют возможность совершать операции с криптовалютой в тестовом режиме.Официальный запуск платформы TON должен состояться во второй половине текущего года. Ранее сообщалось, что Павел Дуров планировал представить свой криптопроект до конца 2018 года, но по каким-то причинам перенес его запуск на 2019 год.Создатель мессенджера Telegram на своем канала в этой социальной сети 17 января написал, что 2019 год станет для его команды новым этапом в ее развитии. В Telegram будут интегрированы такие опции, которые сделают этот мессенджер более популярным среди интернет-пользователей.Ранее также сообщалось, что блокчейн-платформа TON будет наделена функцией хранения личной информации о пользователях. Сервис получил название Telegram Passport.