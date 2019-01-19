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Кто бы мог подумать: Лукашенко пригласил к себе человека, который дважды хотел его сместить

20.01.2019 17:41 — Разное | UDF  
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Скриншот видео телеканала «Беларусь 1»
Петр Кравченко даже намеревался сам занять его место.

Иногда история принимает неожиданные повороты, в очередной раз мы могли убедиться в этом в минувшую пятницу. Александр Лукашенко встретился с главами МИД суверенной Беларуси, первым из которых был Петр Кравченко (1991-1994 г.г.).

По телевидению показали, как руководитель страны тепло встретил бывшего дипломата: «О, похудевший какой, подтянутый».

А ведь когда-то такое их общение представить было невозможно. UDF.BY рассказывает, как Кравченко дважды хотел сместить Лукашенко с поста президента.


Попытка импичмента

Петр Кравченко принадлежал к команде премьер-министра Вячеслава Кебича, и когда тот проиграл на президентских выборах-1994 Александру Лукашенко, то он лишился поста министра иностранных дел.

Кто бы мог подумать: Лукашенко пригласил к себе человека, который дважды хотел его сместить

С Джорджем Бушем-старшим. Фото: kp.by

Но в большую политику бывший секретарь Минского горкома партии вернулся очень скоро. В 1995 году он избрался в Верховный Совет и примкнул к выступавшим против президента силам.

Кравченко был одним из тех, кто подписал требование об импичменте. Поэтому когда Верховный Совет разогнали, и создали вместо него пропрезидентскую Палату представителей, бывший глава МИД туда не попал.

Кто бы мог подумать: Лукашенко пригласил к себе человека, который дважды хотел его сместить

С Вячеславом Кебичем и Иоанном Павлом II. Фото: kp.by

Но в 1998 году Кравченко неожиданно назначили послом в Японию.

Позже Лукашенко так объяснил свое решение:

«Приходит Мясникович, будучи главой администрации. Есть у него большой друг — Петр Кравченко. Я не критикую Михаила Владимировича, потому что я с ним тогда был согласен. Говорит: Александр Григорьевич, не дурной же Петр, а болтается по Минску, мне прямо стыдно, что я когда-то с ним работал. Ну давайте мы ему еще раз поверим. Давайте мы его направим послом. — Куда, Михаил Владимирович? Идите, думайте. Приходит: в Японию, там и работа не такая уж большая, давайте хоть туда».


Но сам Кравченко рассказывал другое: он несколько раз отказывался от предложения стать послом, его уговорили поехать в Японию, т.к. видели в нем сильную фигуру в оппозиции.

Известно, что во время зимней Олимпиады в Нагано оба чиновника нормально общались.


Скандал в Японии и выдвижение в президенты

В декабре 2002 года из-за Кравченко разгорелся почти международный скандал. Пресс-секретарь белорусского МИД и впоследствии известный чиновник Павел Латушко сообщил, что Кравченко отозвали из Японии, но он не вернулся в Минск и исчез.

В СМИ даже появились слухи, что дипломат укрывается с деньгами и документами в посольстве США и попросил там политического убежища – американцы были вынуждены опровергать информацию.

Кто бы мог подумать: Лукашенко пригласил к себе человека, который дважды хотел его сместить

Через несколько дней Кравченко появился перед журналистами в Японии. Слухи о политической эмиграции он назвал провокацией и заявил, что лететь самолетом ему из-за состояния здоровья запретили врачи. Наконец, он сообщил, что не исключает возможности выдвижения своей кандидатуры на следующих президентских выборах в Беларуси.

Спустя несколько дней Кравченко все же прилетел в Минск. Через месяцы Лукашенко рассказал:

«Так он нам там такое учудил, что от императора до бомжа в Японии — все вздрогнули. Закончился срок, его просто по окончании срока отзываем в страну, чтобы заменить (дипломат может работать три года, а по решению президента и больше, если на данный момент некем заменить. Но он же не является незаменимым). Уже и работу нашли ему нормальную, а человек отказывается ехать. Сбежал за 200 километров, печать спрятал. Ищут его в Японии, найти не могут. Я уже спецслужбам, простите меня за откровенность, даю указание разобраться и привезти в страну. Кто-то, наверное, передал — явился и сразу прямиком в оппозицию»


Кто бы мог подумать: Лукашенко пригласил к себе человека, который дважды хотел его сместить

Фото: TUT.BY

Бывший посол слова руководителя страны назвал вымыслом «от начала до конца». Он также выдвинул свою версию, почему его отозвали из Японии:

«Лукашенко понял, что я не забыт, восстанавливаю контакты и поэтому представляю определенную угрозу в политическом плане. И затягивать мое пребывание было не в его интересах — я усилился, если можно так сказать, в Токио как дипломат и политик. Надо было меня нейтрализовать, подавить, подмять, облить грязью, попытаться сделать невозвращенцем, если хотите — выбросить на политическую помойку».


Еще он заявил о пропавших личных дневниках: «Это были дневники оппозиционного политика, в которых содержались достаточно неприятные для Лукашенко факты, где были очень жесткие оценки происходящего. В частности, ряд моментов, связанных с гибелью Гончара. Происходило это незадолго до развернувшихся событий. Я также связываю это с последующей реакцией Лукашенко».

Более того, бывший посол заявил: «Меня могут оболгать и устранить».

В конце 2015 года накануне президентских выборов Кравченко заявил о намерении участвовать в них. Бывший глава МИД сказал, что не сомневается, что Лукашенко уйдет со своего поста: «Вопрос в том, сколько это займет времени – несколько месяцев или несколько лет».

И все же выдвигаться в президенты Кравченко передумал. После этого он работал в Москве.

Пять лет назад имя Кравченко вновь стало появляться в белорусских СМИ. Более того, его стали приглашать на мероприятия МИДа.

Кто бы мог подумать: Лукашенко пригласил к себе человека, который дважды хотел его сместить

Скриншот видео телеканала «Беларусь 1»

И все же казалось почти невозможным, что спустя много лет после взаимных обвинений Кравченко и Лукашенко лично встретятся и будут общаться как ни в чем не бывало.

 
Теги: Минск
 
 
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