Кто бы мог подумать: Лукашенко пригласил к себе человека, который дважды хотел его сместить



Скриншот видео телеканала «Беларусь 1»

Попытка импичмента

С Джорджем Бушем-старшим. Фото: kp.by





С Вячеславом Кебичем и Иоанном Павлом II. Фото: kp.by

«Приходит Мясникович, будучи главой администрации. Есть у него большой друг — Петр Кравченко. Я не критикую Михаила Владимировича, потому что я с ним тогда был согласен. Говорит: Александр Григорьевич, не дурной же Петр, а болтается по Минску, мне прямо стыдно, что я когда-то с ним работал. Ну давайте мы ему еще раз поверим. Давайте мы его направим послом. — Куда, Михаил Владимирович? Идите, думайте. Приходит: в Японию, там и работа не такая уж большая, давайте хоть туда».

Скандал в Японии и выдвижение в президенты

«Так он нам там такое учудил, что от императора до бомжа в Японии — все вздрогнули. Закончился срок, его просто по окончании срока отзываем в страну, чтобы заменить (дипломат может работать три года, а по решению президента и больше, если на данный момент некем заменить. Но он же не является незаменимым). Уже и работу нашли ему нормальную, а человек отказывается ехать. Сбежал за 200 километров, печать спрятал. Ищут его в Японии, найти не могут. Я уже спецслужбам, простите меня за откровенность, даю указание разобраться и привезти в страну. Кто-то, наверное, передал — явился и сразу прямиком в оппозицию»

Фото: TUT.BY

«Лукашенко понял, что я не забыт, восстанавливаю контакты и поэтому представляю определенную угрозу в политическом плане. И затягивать мое пребывание было не в его интересах — я усилился, если можно так сказать, в Токио как дипломат и политик. Надо было меня нейтрализовать, подавить, подмять, облить грязью, попытаться сделать невозвращенцем, если хотите — выбросить на политическую помойку».





Скриншот видео телеканала «Беларусь 1»