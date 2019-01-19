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Проигравший выборы в Конго кандидат объявил себя президентом страны
Фото: Reuters
Таким образом, суд отклонил жалобу второго кандидата, Мартена Файюлу, который представлял в президентской гонке другую оппозиционную партию. Согласно предварительному подсчету голосов, объявленных на прошлой неделе, Файюлу занял второе место. Он не согласился с озвученными результатами, заявив, что это был сговор между уходящим президентом Жозефом Кабилой и Феликсом Чисекеди.
Представители Кабилы и Чисекеди отрицали, что заключили какую-либо сделку.
В своем заявлении по итогам решения Конституционного суда Файюлу отказался признать его, объявив себя президентом. «Конституционный суд только что подтвердил, что он служит диктаторскому режиму путем подтверждения ложных результатов (и предоставляя возможность) для конституционного государственного переворота», — говорится в его заявлении.
Предварительные результаты выборов, которые должны были обеспечить первую демократическую передачу власти в ДРК за 59 лет независимости от Бельгии, показали, что Чисекеди победил с небольшим перевесом над Файюлу. Поддерживаемый кандидат Кабилы Эммануэль Рамазани Шадари занял третье место.
Представитель правительства Ламбер Менде заявил по телефону Reuters, что правящая партия «приняла к сведению» решение суда. «Феликс Чисекеди станет пятым президентом республики», — сказал Менде.
Агентство отмечает, что решение суда вряд ли заставит замолчать оппонентов Чисекеди, поскольку многие считают, что Конституционный суд ДРК подчиняется Кабиле. Это может усугубить периодически вспыхивающие беспорядки в стране, в результате которых за прошедшую неделю, по данным офиса ООН по правам человека, 34 человека погибли, 59 ранены и 241 «незаконно арестован».
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Конституционный суд ДРК в воскресенье объявил окончательные итоги выборов.
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