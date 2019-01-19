Проигравший выборы в Конго кандидат объявил себя президентом страны

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Таким образом, суд отклонил жалобу второго кандидата,, который представлял в президентской гонке другую оппозиционную партию. Согласно предварительному подсчету голосов, объявленных на прошлой неделе, Файюлу занял второе место. Он не согласился с озвученными результатами, заявив, что это был сговор между уходящим президентомПредставители Кабилы и Чисекеди отрицали, что заключили какую-либо сделку.В своем заявлении по итогам решения Конституционного суда Файюлу отказался признать его, объявив себя президентом.— говорится в его заявлении.Предварительные результаты выборов, которые должны были обеспечить первую демократическую передачу власти в ДР​К за 59 лет независимости от Бельгии, показали, что Чисекеди победил с небольшим перевесом над Файюлу. Поддерживаемый кандидат Кабилызанял третье место.Представитель правительствазаявил по телефону Reuters, что правящая партия «приняла к сведению» решение суда.— сказал Менде.Агентство отмечает, что решение суда вряд ли заставит замолчать оппонентов Чисекеди, поскольку многие считают, что Конституционный суд ДРК подчиняется Кабиле. Это может усугубить периодически вспыхивающие беспорядки в стране, в результате которых за прошедшую неделю, по данным офиса ООН по правам человека, 34 человека погибли, 59 ранены и 241