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Гороскоп Павла Глобы на февраль 2019

20.01.2019 17:23 — Разное | UDF  
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Павел Глоба
Известный астролог Павел Глоба делает прогноз для всех знаков Зодиака на второй месяц 2019 года.


Овен

Благоприятный месяц для Овнов. В одноименном знаке продолжают находиться Уран и Марс, вовлекая представителей огненной стихии в водоворот событий. Энергии этих планет дают возможность свернуть горы, чем обязательно нужно воспользоваться. Во второй половине февраля Марс переместится в финансовый сектор, а в последних числах он еще и образует гармоничный аспект с Солнцем. Предпринятые в это время действия приведут к успеху. Подходящий момент для того, чтобы раз и навсегда разобраться с недоброжелателями и конкурентами.


Телец

Для Тельцов февраль 2019 тоже станет временем, когда они смогут плодотворно поработать и увидеть результаты своих трудов. Меркурий в астрологическом доме карьеры благоприятно аспектирует другие планеты, создавая обстоятельства, в которых типичный представитель этого знака смоет раскрыть все свои таланты и блеснуть профессионализмом. Например, секстиль с Ураном в первой декаде сулит удачу людям, предпочитающим креативный подход к делу. А секстиль с Сатурном во второй половине месяца обещает везение тем, кто привык организовывать свою работу и предпочитает консервативный подход к делу.


Близнецы

Середина первого квартала станет насыщенным периодом для Близнецов, которые одновременно будут заниматься профессиональным и личностным ростом. Останутся силы также и на личную жизнь, но свою новую привязанность они временно решат скрыть от окружающих. И все же основной упор представители воздушной стихии сделают на саморазвитии, о чем свидетельствует транзит Солнца и Меркурия через сектор устремлений. Повысится интерес к образованию, возникнет желание совершенствовать умения и навыки. Активный дом единомышленников позволит привлечь к осуществлению своих идей людей, способных привнести новый взгляд на знакомые процессы.


Рак

В феврале Ракам нужно поработать над развитием и укреплением партнерских отношений. Венера сделает представителей этого знака привлекательными в глазах противоположного пола и поможет расположить к себе других людей. Можно также воспользоваться случаем и получить благосклонность руководства, обрести новые связи в бизнесе, продвинуть свои интересы. Проблемной темой станет здоровье. Низкий энергетический потенциал может помешать осуществлению задуманного, поэтому целесообразно заранее позаботиться о повышении жизненного тонуса и запланировать профилактические мероприятия.


Лев

Противоречивый месяц для Львов. Если намечались важные дела, поездки или хирургическое вмешательство, лучше перенести их на первую половину февраля. В течение этого времени представители этого знака проявят свою предприимчивость и получат хорошую поддержку от близких людей. Наиболее проблемной станет третья декада, когда активизируется восьмой астрологический дом, связанный с роковым стечением обстоятельств. Усилится напряжение, ребром встанут финансовые вопросы, возрастет вероятность форс-мажоров. На Львов также окажет влияние негативный аспект Меркурия с Юпитером, который вызовет затруднения в любовной и профессиональной сферах.


Дева

Непростой период для Дев с точки зрения сохранения эмоциональной стабильности. Необходимость совершать много бессмысленных движений заставит их понервничать, а невозможность организовать и систематизировать свою работу приведет некоторых в состояние крайнего раздражения. Из положительных моментов стоит отметить улучшение ситуации на любовном фронте. Благодаря позитивному влиянию Венеры на сферу взаимоотношений удастся разобраться с накопившимися проблемами и достичь гармонии. Вероятны также романтические встречи и новые перспективные знакомства.


Весы

В феврале Весы ощутят легкость и желание испытать новые ощущения. Такой настрой не самым лучшим образом скажется на их трудовой дисциплине, хотя результативность при этом может даже возрасти. В особенности повезет людям, чья деятельность предполагает креативный подход. Транзитное движение Солнца через сектор творчества обуславливает удачливость в проявлении способностей и талантов. Заставлять себя работать через силу не рекомендуется, поэтому астрогороскоп советует по возможности взять отпуск хотя бы на первые две недели.


Скорпион

Приоритетным направлением для Скорпионов станут межличностные отношения. Солнце и Меркурий активизируют астрологический дом любви. Если существовала какая-то неопределенность, то она исчезнет совсем скоро. Мажорные аспекты с Сатурном и Плутоном помогут расставить точки над «i» и определиться с дальнейшим развитием. Не исключено, что многие представители водной стихии решатся на решительный шаг. Если Скорпионы увидят перспективу, то выведут свой союз на новый уровень. Если же будущее представится им в мрачных тонах, изменить их решение об окончательном разрыве будет невозможно.


Стрелец

Отличный месяц для Стрельцов. Во-первых, их поддерживает Юпитер. А в феврале планета еще и образует гармоничные аспекты с Меркурием, Солнцем и Венерой. Результатом небесных конфигураций станет невероятное везение по всем фронтам, и представители этого знака почувствуют это на подсознательном уровне. Они не станут дожидаться удобного момента и возьмут ситуацию под свой контроль, станут более собранными и организованными. Для Стрельцов, мечтающих запустить собственный проект или открыть свое дело, наступает самое подходящее время. Все начинания окажутся успешными и принесут прибыль в ближайшей перспективе.


Козерог

Козероги должны проявить готовность к сотрудничеству. Благоприятное влияние Венеры поможет им завоевать доверие потенциальных партнеров и расположить к себе окружающих. Гармоничные аспекты Сатурна, являющегося управителем этого знака, обеспечат высокую работоспособность и помогут укрепить авторитет. Так, секстиль планеты с Меркурием во второй половине февраля позволит Козерогам стать более мобильными, не теряя при этом организаторских способностей. А вот в личной жизни не все будет так однозначно. Одинокие представители земной стихии сохранят свой статус, а семейные пары столкнуться с непредвиденными трудностями.


Водолей

Водолеям ничего не помешает в достижении задуманного. Они будут чувствовать себя комфортно на протяжении всего месяца. В первой декаде хорошую поддержку им окажут Солнце и Меркурий, совершающие транзитное движение через одноименный знак. Уран, находящийся в доме социальных контактов, благоприятно аспектируется Венерой. Трин планет поспособствует созданию обстановки для установления новых связей, групповой деятельности, получения практических знаний. Во второй декаде Уран «подружится» с Солнцем, что даст Водолеям возможность взять на себя роль лидера и изменить что-то важное в жизни.


Рыбы

Непростое, но ответственное время наступает для Рыб. Первая половина месяца будет связана с пересмотром приоритетов и жизненных ценностей. Возникнет потребность обратиться к духовным знаниям или обрести наставника. Восприимчивые представители водной стихии могут увлечься философскими учениями, религией, оккультизмом. В этот период очень важно определиться с дальнейшими целями, ведь уже в третьей декаде Солнце переместится в одноименное созвездие, а это значит, что придет пора проявить себя. Особое внимание нужно уделить материальному аспекту, поскольку в финансовом доме задержатся Марс и Уран.

 
Теги: знакомства
 
 
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Известный астролог Павел Глоба делает прогноз для всех знаков Зодиака на второй месяц 2019 года.
 
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