ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жозе Моуриньо: "Я уже отклонил три предложения"

20.01.2019 18:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что пока доволен своим нынешним статусом безработного.

"Я доволен этими тремя неделями, доволен опытом, который получаю, я могу делать то, что обычно не могу. Но я знаю себя, знаю, что к концу марта меня будет напрягать моя радость. 

Я проанализирую детали. Я уже отклонил три предложения, потому что не чувствовал, что это то, что мне нужно. Чем больше у меня будет времени, тем лучше я подготовлюсь", - цитирует The Telegraph Моуринью.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что пока доволен своим нынешним статусом безработного.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шарапову после вылета из Australian Open спросили, как она справляется с нагрузками без мельдония
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика