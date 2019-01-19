"Я доволен этими тремя неделями, доволен опытом, который получаю, я могу делать то, что обычно не могу. Но я знаю себя, знаю, что к концу марта меня будет напрягать моя радость.





Я проанализирую детали. Я уже отклонил три предложения, потому что не чувствовал, что это то, что мне нужно. Чем больше у меня будет времени, тем лучше я подготовлюсь", - цитирует The Telegraph Моуринью.