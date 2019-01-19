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Жозе Моуриньо: "Я уже отклонил три предложения"
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что пока доволен своим нынешним статусом безработного.
"Я доволен этими тремя неделями, доволен опытом, который получаю, я могу делать то, что обычно не могу. Но я знаю себя, знаю, что к концу марта меня будет напрягать моя радость.
Я проанализирую детали. Я уже отклонил три предложения, потому что не чувствовал, что это то, что мне нужно. Чем больше у меня будет времени, тем лучше я подготовлюсь", - цитирует The Telegraph Моуринью.
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Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что пока доволен своим нынешним статусом безработного.
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