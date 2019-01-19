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Более тысячи авиарейсов в США отменены

20.01.2019 18:15 — Разное | Партизан  
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Пассажиры более тысячи авиарейсов в США не попадут вовремя в пункт назначения.



Об отмене вылетов сообщил россиянам ситуационно-кризисный центр МИД. Сообщение об этом опубликовано в официальном Twitter департамента, сообщает РИА «Новости».

«#США - из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях страны в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тыс. авиарейсов. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения», - информирует МИД РФ.

Рейсы отменены из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях Соединенных Штатов.

Кроме того, в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания из-за непогоды введен режим ЧС.


 
 
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Пассажиры более тысячи авиарейсов в США не попадут вовремя в пункт назначения.
 
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