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Более тысячи авиарейсов в США отменены
Пассажиры более тысячи авиарейсов в США не попадут вовремя в пункт назначения.
Об отмене вылетов сообщил россиянам ситуационно-кризисный центр МИД. Сообщение об этом опубликовано в официальном Twitter департамента, сообщает РИА «Новости».
«#США - из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях страны в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тыс. авиарейсов. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения», - информирует МИД РФ.
Рейсы отменены из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях Соединенных Штатов.
Кроме того, в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания из-за непогоды введен режим ЧС.
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Пассажиры более тысячи авиарейсов в США не попадут вовремя в пункт назначения.
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