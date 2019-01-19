Более тысячи авиарейсов в США отменены









Об отмене вылетов сообщил россиянам ситуационно-кризисный центр МИД. Сообщение об этом опубликовано в официальном Twitter департамента, сообщает РИА «Новости».





«#США - из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях страны в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тыс. авиарейсов. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения», - информирует МИД РФ.





Рейсы отменены из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях Соединенных Штатов.





Кроме того, в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания из-за непогоды введен режим ЧС.



