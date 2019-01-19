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«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)

20.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)

В рождественский праздник люди не только верят в волшебство, но и сами стараются его создать для других. Они окружают вниманием и участием тех, кто в этом нуждаются. На благотворительный концерт «Рождественские встречи» в районный центр культуры и народного творчества зрители пришли с открытой душой и желанием творить добро — они поддержали материально семью Владислава Андрукониса из Гирок.

В таинственную атмосферу Рождества вороновчане окунались уже в фойе Центра, где звучали трогательные мелодии. Перед тем, как занять свои места в зрительном зале, полюбовались на работы, созданные талантливыми работниками отдела ремесел и традиционной культуры и воспитанниками Вороновского центра творчества детей и молодежи.


«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)

Открывая благотворительное мероприятие, заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович, настоятели вороновских храмов Святых апостолов Симеона и Иуды  Фадея Анджей Витэк и Святого благоверного князя Александра Невского Игорь Волошин поздравили всех со светлым праздником Рождества и пожелали мира, добра и благополучия в семьях.


«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)

Вскоре на сцене ожила рождественская сказка. Маленькая девочка Маша мечтала увидеть новорожденного Христа. И в светлый праздник случилось чудо — мечта девочки сбылась. Вместе со зрителями Маша погрузилась в далекое прошлое, когда на свет появился Христос.


«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)

Прочувствовать дух Рождества всех помогло также песнопение хоров вороновских костела и церкви, молодежных и детских вокальных групп, а также выступление талантливых артистов — Николая Шманка, Сергея Сухолета, Серея Криворучко, Ольги Будревич и Ангелины Ивуть, танцевального коллектива «Сузор’е» Вороновской ДШИ и образцового вокального ансамбля «Юность» Радунской ДШИ.


«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)
«Рождественские встречи» прошли в Вороновском районном центре культуры и народного творчества (Фото)

Марина КОНДРАТОВИЧ

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В рождественский праздник люди не только верят в волшебство, но и сами стараются его создать для других. Они окружают вниманием и участием тех, кто в этом нуждаются....
 
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