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У здания Брестской Епархии на ул. Гоголя будут расширять парковку?
20.01.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Перед входом в здание Брестского епархиального управления, на улице Гоголя, красно-белой лентой заблокированы парковочные места.
Никаких табличек объясняющих сей факт, нет. Хотя, судя по спиленным деревьям, здесь возможно планируют сделать горизонтальную парковку для автобусов.
Однако зачем перекрывать доступ к существующим парковочным местам пока не начались строительные работы, непонятно.
Скоро узнаем. А пока - будьте внимательны, мало ли что...
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