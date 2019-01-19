У здания Брестской Епархии на ул. Гоголя будут расширять парковку?

Перед входом в здание Брестского епархиального управления, на улице Гоголя, красно-белой лентой заблокированы парковочные места.



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Никаких табличек объясняющих сей факт, нет. Хотя, судя по спиленным деревьям, здесь возможно планируют сделать горизонтальную парковку для автобусов.



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Однако зачем перекрывать доступ к существующим парковочным местам пока не начались строительные работы, непонятно.



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Скоро узнаем. А пока - будьте внимательны, мало ли что...



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