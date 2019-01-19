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У здания Брестской Епархии на ул. Гоголя будут расширять парковку?

20.01.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Перед входом в здание Брестского епархиального управления, на улице Гоголя, красно-белой лентой заблокированы парковочные места.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62725.php

У здания Брестской Епархии на ул. Гоголя будут расширять парковку?

Никаких табличек объясняющих сей факт, нет. Хотя, судя по спиленным деревьям, здесь возможно планируют сделать горизонтальную парковку для автобусов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62725.php

У здания Брестской Епархии на ул. Гоголя будут расширять парковку?

Однако зачем перекрывать доступ к существующим парковочным местам пока не начались строительные работы, непонятно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62725.php

У здания Брестской Епархии на ул. Гоголя будут расширять парковку?

Скоро узнаем. А пока - будьте внимательны, мало ли что...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62725.php

У здания Брестской Епархии на ул. Гоголя будут расширять парковку?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62725.php

У здания Брестской Епархии на ул. Гоголя будут расширять парковку?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62725.php

У здания Брестской Епархии на ул. Гоголя будут расширять парковку?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62725.php

У здания Брестской Епархии на ул. Гоголя будут расширять парковку?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62725.php

У здания Брестской Епархии на ул. Гоголя будут расширять парковку?

 
 
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Перед входом в здание Брестского епархиального управления, на улице Гоголя, красно-белой лентой заблокированы парковочные места. Никаких табличек объясняющих...
 
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