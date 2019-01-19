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Фотохудожница из Барановичей победила на престижном международном конкурсе
20.01.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Работа Дарьи Степановой «Мои самые любимые люди на планете» вошла в топ-5 лучших. В итоге – у девушки второе место. Конкурс фоторабот «35 AWARDS» собрал почти полторы тысячи участников из 77 стран мира, которые предоставили на суд жюри без малого 3 тысячи снимков. Войти в число победителей было непросто, но фотохудожник из Барановичей Дарья Степанова с этой задачей справилась.
Дарья занимается художественной фотографией с 2008 года. Девушка признается, что любит природу и искренние детские эмоции. Это и определило ее направление в фотографии – Дарья известна именно как детский и семейный фотограф. Часто ее моделями становятся муж Сергей и дочери Агата и Амелия. В свое время девушка окончила университет им. Танка в Минске и получила специальность педагога-художника.
Ее первый преподаватель по рисунку Надежда Брановец отмечает, что Даша всегда была увлеченным человеком, умеющим любое дело, даже хобби, доводить до совершенства.
Ее первая персональная
Работа Дарьи Степановой «Мои самые любимые люди на планете» вошла в топ-5 лучших. В итоге – у девушки второе место.
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Работа Дарьи Степановой «Мои самые любимые люди на планете» вошла в топ-5 лучших. В итоге – у девушки второе место. Конкурс фоторабот «35 AWARDS» собрал почти полторы...
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