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Фотохудожница из Барановичей победила на престижном международном конкурсе

20.01.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Работа Дарьи Степановой «Мои самые любимые люди на планете» вошла в топ-5 лучших. В итоге – у девушки второе место. Конкурс фоторабот «35 AWARDS» собрал почти полторы тысячи участников из 77 стран мира, которые предоставили на суд жюри без малого 3 тысячи снимков. Войти в число победителей было непросто, но фотохудожник из Барановичей Дарья Степанова с этой задачей справилась.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62724.php

Фотохудожница из Барановичей победила на престижном международном конкурсе

Дарья занимается художественной фотографией с 2008 года. Девушка признается, что любит природу и искренние детские эмоции. Это и определило ее направление в фотографии – Дарья известна именно как детский и семейный фотограф. Часто ее моделями становятся муж Сергей и дочери Агата и Амелия. В свое время девушка окончила университет им. Танка в Минске и получила специальность педагога-художника.

Ее первый преподаватель по рисунку Надежда Брановец отмечает, что Даша всегда была увлеченным человеком, умеющим любое дело, даже хобби, доводить до совершенства.

Ее первая персональная выставка «Волшебные мгновения детства» состоялась в Барановичах в 2015 году.

Работа Дарьи Степановой «Мои самые любимые люди на планете» вошла в топ-5 лучших. В итоге – у девушки второе место.

 
Теги: Минск
 
 
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Работа Дарьи Степановой «Мои самые любимые люди на планете» вошла в топ-5 лучших. В итоге – у девушки второе место. Конкурс фоторабот «35 AWARDS» собрал почти полторы...
 
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