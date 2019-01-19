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На бульваре под домом сотни бычков - кто так смачно курит?

20.01.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Курение на балконе убивает. В прямом смысле. Когда вы выкидываете сигарету, ветер её может занести на балкон, от этого бывает пожар, а от пожаров гибнут люди. Вот пример с улицы Ленинградской (старый снимок из архива):


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62722.php

На бульваре под домом сотни бычков - кто так смачно курит?

А вот что устроил неизвестный нам, но очень злостный курильщик на Бульваре Космонавтов:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62722.php

На бульваре под домом сотни бычков - кто так смачно курит?
 На бульваре под домом сотни бычков - кто так смачно курит?

Впору задуматься - может быть рак лёгких это как раз не наказание для таких людей, а облегчение для других? Это дом номер 63, примерно первый подъезд. Вот скажите, как бороться с такими ценителями табачного дыма?

 
 
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Курение на балконе убивает. В прямом смысле. Когда вы выкидываете сигарету, ветер её может занести на балкон, от этого бывает пожар, а от пожаров гибнут люди. Вот...
 
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