 На бульваре под домом сотни бычков - кто так смачно курит?

Курение на балконе убивает. В прямом смысле. Когда вы выкидываете сигарету, ветер её может занести на балкон, от этого бывает пожар , а от пожаров гибнут люди. Вот пример с улицы Ленинградской (старый снимок из архива):



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А вот что устроил неизвестный нам, но очень злостный курильщик на Бульваре Космонавтов:



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Впору задуматься - может быть рак лёгких это как раз не наказание для таких людей, а облегчение для других? Это дом номер 63, примерно первый подъезд. Вот скажите, как бороться с такими ценителями табачного дыма?