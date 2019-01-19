«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций

В честь Дня снега вход в парк активного отдыха сегодня был бесплатным. Как и уроки езды на сноуборде и снегоходе. Но на этом сюрпризы от организаторов не закончились.

На большой арттерритории все желающие могли создать свой шедевр на снегу. Самые смекалистые и смелые могли выиграть сертификаты на предоставление полного комплекта оборудования, который действовал весь день. И таких подарков было очень много!





При этом санная упряжка произвела не меньшее впечатление, чем уже традиционные тюбинги.





Семья Емельянчиков: Светлана, Александр и их дочь Славяна – приехала в парк отдыха впервые. Привлекла информация в интернете о том, что здесь самые безопасные склоны.

– Нам здесь очень нравится, отличное оборудование. Здорово, что есть специальный механизм, который поднимает тюбинг на склон. О том, что тут еще и праздник будет, не знали, это стало приятным бонусом. Обязательно приедем еще, муж мечтает освоить сноуборд, – поделилась впечатлениями Светлана.













Семья Асировых: Владислав, Наталья с сыновьями Владиславом и Андреем приехала из Брестской области, чтобы на лыжах покорить гродненскую трассу.

– Мы здесь впервые. Зимний отдых любим, но не всегда совпадают наши возможности с погодой. А сегодня все сложилась отлично! Все свободны, снег и мороз есть. Впечатлений масса, – отметил глава семейства.





Гродненец Михаил Отс приехал покорять гродненскую вершину вместе с женой Анастасией и дочерью Витой.

– На «Олимпе» впервые, опробовали тюбинговую трассу, но уже решили, что обязательно приедем опробовать лыжную. И впечатления у нас умножаются, потому что сегодня еще и праздник снега! – подчеркнул Михаил.





По лицам приехавших в парк отдыха сразу было видно: настроение у всех отличное! Фуд-траки предлагали вкусную еду, а «Коробчицкий Олипм» -- горячий глинтвейн.



































