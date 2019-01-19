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«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций

20.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В честь  Дня  снега вход  в парк активного отдыха  сегодня  был бесплатным.  Как и   уроки езды на сноуборде и снегоходе. Но на этом  сюрпризы от организаторов  не закончились. 
 
 
 
На  большой арттерритории  все желающие могли создать свой шедевр на снегу. Самые смекалистые и смелые могли выиграть сертификаты на  предоставление полного комплекта оборудования, который действовал весь день. И таких подарков было очень много!
 
«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций
 
При этом санная упряжка произвела не меньшее впечатление, чем  уже традиционные тюбинги.
 
«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций
 
Семья Емельянчиков: Светлана, Александр и их дочь Славяна –  приехала  в парк отдыха  впервые. Привлекла информация  в интернете  о том, что  здесь  самые безопасные склоны.
 
–  Нам здесь очень нравится, отличное оборудование. Здорово, что есть специальный механизм, который  поднимает тюбинг на склон. О том, что тут еще и праздник будет,  не знали, это стало приятным бонусом. Обязательно приедем еще, муж мечтает  освоить сноуборд,  – поделилась впечатлениями Светлана.
 
«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций
«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций
«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций
 
Семья Асировых: Владислав,   Наталья с сыновьями  Владиславом и Андреем приехала из Брестской области, чтобы на лыжах покорить гродненскую трассу.
 
–  Мы здесь впервые. Зимний отдых любим, но не всегда совпадают наши возможности с погодой. А сегодня все сложилась отлично! Все свободны, снег и мороз есть.  Впечатлений масса, – отметил глава семейства.
 
«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций
 
Гродненец Михаил Отс приехал покорять гродненскую вершину вместе с женой Анастасией и дочерью Витой.
 
–  На «Олимпе» впервые, опробовали тюбинговую трассу, но уже решили, что обязательно приедем опробовать лыжную. И впечатления у нас умножаются, потому что сегодня еще и праздник снега! –  подчеркнул Михаил.
 
«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций
 
 По лицам  приехавших в парк отдыха  сразу было видно: настроение у всех отличное! Фуд-траки  предлагали вкусную  еду, а «Коробчицкий Олипм» --  горячий глинтвейн.
 
«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций
«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций
«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций
«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций
«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций
«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций
«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций
«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций
«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций
 
 
 
 
 
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В честь Дня снега вход в парк активного отдыха сегодня был бесплатным. Как и уроки езды на сноуборде и снегоходе. Но на этом сюрпризы от организаторов не...
 
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