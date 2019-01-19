ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

100 лет Минсельхозпроду: чего удалось добиться за это время? Интервью с Михаилом Русым

20.01.2019 20:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Хорошую новость на неделе озвучил Белстат: реальные денежные доходы населения (по сути, благосостояние наших граждан) продолжают расти. В январе-ноябре прирост составил почти 8,5 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Положительная динамика будет продолжена. 16 января стало известно, что увеличится зарплата работников сельскохозяйственных организаций. Это предусмотрено новым тарифным соглашением. Так, водитель 1-го класса сможет дополнительно получать 25 % от размера заработной платы, а водитель 2-го класса – 10 %. Такие же надбавки предусмотрены для механизаторов, мастеров-животноводов, а также других рабочих и специалистов АПК.

Что и говорить – приятный подарок к праздникам. Не только к новогодним и рождественским торжествам, но и к вековому юбилею регулятора агрокомплекса – Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Разумеется, день рождения, особенно с такой цифрой, – повод для большого праздника. А еще для подведения итогов и задела на будущее. За ними мы отправились к человеку, который знает всё о сельском хозяйстве. Интервью «Недели» – с вице-премьером Михаилом Русым.

Юлия Огнева, СТВ:
Михаил Иванович, думаю, вы со мной согласитесь, что 100-летний юбилей Министерства сельского хозяйства и продовольствия – праздник для всех аграриев. Но понятно, что отрасль развивается гораздо дольше. Что касается современного этапа, его развитие проходило при вашем непосредственном участии, можно сказать, дальше уже и руководстве.

Если можно, в нескольких предложениях – что было и что стало? Какой нынешний этап белорусского сельского хозяйства?

100 лет Минсельхозпроду: чего удалось добиться за это время? Интервью с Михаилом Русым

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
100 лет – юбилей и период довольно интересный. Для человека это много, а вот для отрасли – тот период, развитие которого можно оценить поэтапно. Если в 1990-м году у нас работали в агропромышленном комплексе 1 миллион 280 тысяч работников и производили продукции определенное количество, то за прошлый год у нас 380 тысяч обеспечивают эту работу, и более чем в 2,5 раза увеличили объем производства данной продукции в денежном выражении. То есть пришла новая технология: пришли энергосберегающие технологии, люди поняли, как надо работать. Это позволило создать довольно эффективный агропромышленный комплекс.

Юлия Огнева:
Занятость, зарплаты, экспорт, инвестиции – вот, пожалуй, те четыре кита, которые определяют успех любой экономической отрасли. Особенно когда речь идет о стране с открытой экономикой – такой, как наша. Давайте по порядку. Занятость – насколько остро сейчас стоит кадровый вопрос?

100 лет Минсельхозпроду: чего удалось добиться за это время? Интервью с Михаилом Русым

Михаил Русый:
Кадровый вопрос всегда стоит в любой отрасли: в качественных кадрах, в качественной подготовке. Есть у нас еще недоборы главных специалистов. Самое главное – создать людям условия. Одно дело заработная плата. Почему и агрогородки: человек заработал деньги, приехал, а нет детского сада. Он пойдет туда работать? Нет. Второй вопрос – нет жилья. Поэтому президентская программа – по пять домиков –  сработала с жильем.

Мы приняли решение: чтобы закрепить молодых специалистов, мы доплачиваем от имени государства в течение трех лет ему. Сейчас мы вносим еще – этот срок продлить до пяти (лет – прим. ред.), доплату. Пускай там 80-90 в переводе на доллары, но эта копейка ежемесячно приходит молодым специалистам.

По заработной плате: в среднем реально мы выйдем в этом году за 700 рублей. Но это в среднем. Есть еще, к сожалению, целый ряд хозяйств – особенно Витебщина, часть Могилевской области, часть Гомельской – где уровень заработной платы ниже.

Но вопрос какой: надо производить. Сегодня всю продукцию, которая производится, можно реализовать довольно выгодно. Многие не верили. Я помню, еще Владимир Васильевич Ермошин был премьером. И он раз приходит и говорит: «Ну, наконец. На 134 тысячи долларов мы продали продовольствия на экспорт». 2018 год мы закончили с 5 миллиардами 200 миллионами (мы считаем, что все-таки могли еще – там 104 % темп роста экспорта). Но задача реальная – мы можем – на 7.

100 лет Минсельхозпроду: чего удалось добиться за это время? Интервью с Михаилом Русым

Юлия Огнева:
Михаил Иванович, не секрет, что в развитие сельского хозяйства вложены немалые средства. Цифры, свидетельствующие об окупаемости, говорят сами за себя. Но скептики то и дело вспоминают об убыточных организациях. Говорят о них и на самом высоком уровне.

В 2018 году заработал новый механизм финансового оздоровления. Скажите, есть уже успехи?

Михаил Русый:
У нас около трети предприятий пока весьма проблемные. Поэтому не один указ. У нас три указа – 253-й, 268-й, который позволил токсичные активы забрать в агентства, и вот, вышел другой указ, основной для нас, – 399-й. Он позволяет, не доводя до судебного разбирательства, не вводя антикризисных, с кредиторами отработать ту систему, которая позволит все, что есть эффективного, включить в оборот. Может, не за год, а за 10-12. Дает возможность провести отсрочку, рассрочку, реструктуризацию, ни в коем случае не списание. И определиться, что надо делать.

Мы так полагаем, что за буквально два месяца поименно эти предприятия появятся. Мы каждый год их будем уточнять и прочее. Реально в каждой области подвижки будут довольно серьезные в этом направлении.

Юлия Огнева:
Давайте еще о продажах. Какова доля продукции, поставляемой за рубеж? Какие планы по темпу роста на 2019 год? На какие новые страны вы нацелены?

100 лет Минсельхозпроду: чего удалось добиться за это время? Интервью с Михаилом Русым

Михаил Русый:
Данные у меня оперативные были по 11-ти месяцам – это +200 миллионов долларов мы продали, 104 % к прошлому году. Доволен – недоволен… Будем говорить «недоволен»: как всегда, можно было еще 2 % доработать, имея больше продукции.

Что касается 2019 года. Мы полагаем, что 105 % у нас валовая продукция должна быть.

Мы освоили сейчас Китай. На 100 миллионов долларов на Китай мы нацеливаемся на продажу, и есть уже довольно серьезные наработки. Вот сейчас заключают контракты на поставку 26 тысяч тонн сухого молока. Это только с одной организацией. У нас аттестованы предприятия – 38 предприятий молочной и мясной направленности, восемь птицефабрик аттестованы, и вот сейчас два сеноводческих у нас направления будет.

100 лет Минсельхозпроду: чего удалось добиться за это время? Интервью с Михаилом Русым

Юлия Огнева:
И, конечно, не за горами посевная. Какова сейчас готовность аграриев? На что рассчитываем?

Михаил Русый:
Посеяли озимые неплохо: больше, чем в прошлом году. Больше рапса посеяли. Сейчас идет накопление минеральных удобрений. У нас предусматривается товарный кредит в размере 50 тысяч тонн топлива. Мы полагаем, что с 15 марта, в пик, когда мы уже входим в посевную, его подать, чтобы перейти плавно на заготовку кормов.

У нас задача – 10 миллионов тонн зерна с кукурузой. Пока всё для этого есть. Нам только не упустить нигде никакой элемент.
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Хорошую новость на неделе озвучил Белстат: реальные денежные доходы населения (по сути, благосостояние наших граждан) продолжают расти. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Коробчицкий Олимп»: день сюрпризов и ярких эмоций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика