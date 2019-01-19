|
100 лет Минсельхозпроду: чего удалось добиться за это время? Интервью с Михаилом Русым
Новости Беларуси. Хорошую новость на неделе озвучил Белстат: реальные денежные доходы населения (по сути, благосостояние наших граждан) продолжают расти. В январе-ноябре прирост составил почти 8,5 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Положительная динамика будет продолжена. 16 января стало известно, что увеличится зарплата работников сельскохозяйственных организаций. Это предусмотрено новым тарифным соглашением. Так, водитель 1-го класса сможет дополнительно получать 25 % от размера заработной платы, а водитель 2-го класса – 10 %. Такие же надбавки предусмотрены для механизаторов, мастеров-животноводов, а также других рабочих и специалистов АПК.
Что и говорить – приятный подарок к праздникам. Не только к новогодним и рождественским торжествам, но и к вековому юбилею регулятора агрокомплекса – Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Разумеется, день рождения, особенно с такой цифрой, – повод для большого праздника. А еще для подведения итогов и задела на будущее. За ними мы отправились к человеку, который знает всё о сельском хозяйстве. Интервью «Недели» – с вице-премьером Михаилом Русым.
Юлия Огнева, СТВ:
Если можно, в нескольких предложениях – что было и что стало? Какой нынешний этап белорусского сельского хозяйства?
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
Юлия Огнева:
Михаил Русый:
Мы приняли решение: чтобы закрепить молодых специалистов, мы доплачиваем от имени государства в течение трех лет ему. Сейчас мы вносим еще – этот срок продлить до пяти (лет – прим. ред.), доплату. Пускай там 80-90 в переводе на доллары, но эта копейка ежемесячно приходит молодым специалистам.
По заработной плате: в среднем реально мы выйдем в этом году за 700 рублей. Но это в среднем. Есть еще, к сожалению, целый ряд хозяйств – особенно Витебщина, часть Могилевской области, часть Гомельской – где уровень заработной платы ниже.
Но вопрос какой: надо производить. Сегодня всю продукцию, которая производится, можно реализовать довольно выгодно. Многие не верили. Я помню, еще Владимир Васильевич Ермошин был премьером. И он раз приходит и говорит: «Ну, наконец. На 134 тысячи долларов мы продали продовольствия на экспорт». 2018 год мы закончили с 5 миллиардами 200 миллионами (мы считаем, что все-таки могли еще – там 104 % темп роста экспорта). Но задача реальная – мы можем – на 7.
Юлия Огнева:
В 2018 году заработал новый механизм финансового оздоровления. Скажите, есть уже успехи?
Михаил Русый:
Мы так полагаем, что за буквально два месяца поименно эти предприятия появятся. Мы каждый год их будем уточнять и прочее. Реально в каждой области подвижки будут довольно серьезные в этом направлении.
Юлия Огнева:
Михаил Русый:
Что касается 2019 года. Мы полагаем, что 105 % у нас валовая продукция должна быть.
Мы освоили сейчас Китай. На 100 миллионов долларов на Китай мы нацеливаемся на продажу, и есть уже довольно серьезные наработки. Вот сейчас заключают контракты на поставку 26 тысяч тонн сухого молока. Это только с одной организацией. У нас аттестованы предприятия – 38 предприятий молочной и мясной направленности, восемь птицефабрик аттестованы, и вот сейчас два сеноводческих у нас направления будет.
Юлия Огнева:
Михаил Русый:
У нас задача – 10 миллионов тонн зерна с кукурузой. Пока всё для этого есть. Нам только не упустить нигде никакой элемент.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Хорошую новость на неделе озвучил Белстат: реальные денежные доходы населения (по сути, благосостояние наших граждан) продолжают расти. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)