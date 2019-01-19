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О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

20.01.2019 20:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На неделе Беларусь посетил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Казалось бы, где Беларусь и где Зимбабве. Но давайте попробуем мыслить стратегически, как делает это глава белорусского государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Экономически закрепиться в любом новом для страны регионе – задача не из простых. Пробиваться со своей продукцией на рынки всех государств – хорошо бы, да затратно. К тому же успех не гарантирован. Другое дело – определиться с основным партнером, помогать ему по мере возможности, наладить не только торговые, но и кооперационные связи, производить совместную продукцию и продавать ее в третьи страны, с которыми уже налажен региональный контакт.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

В Южной Африке для нашей страны таким партнером вполне может стать Зимбабве. Да, у государства непростые времена. Но нынешний президент серьезно настроен за короткий временной промежуток вывести Зимбабве на лидирующие позиции в Африке по темпам экономического роста.

О чем договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве? Материал Ольги Коршун.

Еще не успели шасси коснуться белорусской земли, а СМИ уже облетела новость об этом визите. Президент Зимбабве прилетел в Минск на шикарном самолете. Это настоящая крылатая резиденция, на борту которой есть несколько спален, переговорная и даже тренажерный зал.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Говорят, удовольствие не из дешевых, но и столь далекий путь требует повышенного комфорта. Все-таки Минск и Хараре разделяют более 11 тысяч километров.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Сразу видно, к визиту в Беларусь гости готовились. Шапки-ушанки, теплые шарфы – делегация из Африки изрядно утеплилась. В таком зимнем дресс-коде эксперты по международной политике видят определенный знак. В Зимбабве сейчас разгар лета, а белорусская зима даже девушек из службы протокола заставила надеть венок с меховой опушкой. Так что из +27 да в –3 – настоящее испытание.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Виктор Шадурский, доктор исторических наук, профессор:
Начало положено. Есть интерес со стороны руководства, если они зимой в такой период посещают нашу страну, и все смотрят, как тепло одеваются лидеры этой страны. Это хорошо. Это значит, нами интересуются.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Но что их заставило отправиться  буквально на другой конец света? Корни этого вопроса уходят в прошлое и настоящее Зимбабве. Во-первых, Советский Союз долгое время оказывал значительную поддержку народам Африки. Есть надежда оживить старые связи. Во-вторых, в Зимбабве сложная финансовая обстановка. Из некогда самой благополучной страны континента она превратилась в одну из беднейших. Ситуация толкает на нестандартные решения.

Виктор Шадурский:
Зимбабве была очень развитой страны в плане сельского хозяйства. Плюс страна богата полезными ископаемыми. Этот эпизод может, образно говоря, и выстрелить. Сегодня, конечно, много проблем.

Парадокс в том, что Зимбабве – очень богатая страна. На ее территории есть залежи железа, золота, угля, серебра, никеля, платины и драгоценных камней. Но небо в алмазах в Зимбабве пока и не снилось.

В начале 2000-х страна погрузилась в глубокий финансовый кризис. В стране, где только запасы платины составляют 19 тонн, средняя зарплата не превышает 20 долларов.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Александр Зуёнок, начальник коммерческого отдела по странам дальнего зарубежья ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг»:
Чтобы отгрузить карьерный самосвал БелАЗ-7555, нужны две железнодорожные платформы.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Промышленность Зимбабве буквально помогают поднять белорусские многотонники. Первые БелАЗы в эту страну поставили еще в 2014-м. Техника работает на угольном месторождении. Когда белорусские машины себя зарекомендовали, им доверили, что называется, более тонкую работу. В 2017-м свыше полусотни БелАЗов отправились на алмазодобывающее предприятие.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Александр Зуёнок:
Мы, естественно, продолжаем работу. Это визитная карточка своего рода. Сейчас можно любого потребителя завезти на карьер, показать, как работает БелАЗ. Это большой плюс по работе с Зимбабве.

Близлежащие страны тоже могут приехать и посмотреть. Потому что когда говоришь – работать в Сибири, потребитель говорит: «А где это?». А вот когда едешь в Замбию и говоришь «Зимбабве», тогда уже более понятно.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Тем временем во Дворце Независимости идет подготовка к переговорам на высшем уровне.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Ольга Коршун, корреспондент:
Флаг Зимбабве колоритный. Каждый цвет несет определенный смысл. Зеленый говорит о развитии сельского хозяйства, желтый – о наличии полезных ископаемых, красный и черный – о пути к независимости и об этнической принадлежности народа. В левой части флага «приземлилась» небольшая птичка. Она возвращает нас к древней истории Зимбабве.

На современном этапе развития этой страны нашлось место и для развития отношений с Беларусью.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Национальная символика отражена и на шарфе лидера Зимбабве. Это неизменный атрибут его гардероба, который в Беларуси как нельзя кстати. Ведь из-за погодных условий протокольную часть перенесли из дворика Дворца Независимости в зал торжественных церемоний. Пожалуй, это единственная внештатная ситуация.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Беларусь и Зимбабве подтверждают курс на сближение. Это заметно уже по первым рукопожатиям и первым совместным заявлениям.

«Надо выстроить стратегию нашего сотрудничества» – Президент Беларуси – президенту Зимбабве

Эммерсон Мнангагва уже был в Беларуси в 2015 году, но в качестве вице-президента Зимбабве. В 2017-м в стране прошли выборы. Большинство голосов получил Мнангагва, который сменил на посту 94-летнего Роберта Мугабе.

Сейчас в Зимбабве – время реформ. Страна позиционирует себя открытой для бизнеса и инвестиций. А с Беларусью готова наладить более тесные контакты. Об этом больше говорят даже не политики, а бизнесмены, которые без очевидной выгоды так далеко точно бы не зашли.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Рональд Джарей, представитель транспортной компании (Зимбабве):
Мы планируем начать сотрудничество с МАЗом. Белорусскую технику можно использовать в сельском хозяйстве, горнодобыче, для перевозки топлива, зерна и удобрений. В планах приобрести от 50 до 200 единиц техники. Но потребности Зимбабве гораздо больше.

Беларусь поставляет в Зимбабве в основном технику и калийные удобрения. Из южно-африканской страны к нам привозят цитрусы и овощи. Но объемы незначительные. В 2017-м совместный товарооборот превысил 20 миллионов долларов. А еще годом ранее составлял всего 4 миллиона. Что ж, в ближайшее время придется поработать.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В прошлом году было заключено несколько многомиллионных контрактов на экспорт в вашу страну белорусской техники при финансовой поддержке Банка развития и вашего Резервного банка. Ожидается, что после согласования всех процедур начнутся поставки в соответствии с этими договоренностями.

Весомым вкладом в укрепление двусторонних отношений могут стать строительство в Зимбабве мясо-молочных комплексов, выращивание и переработка овощей. В ходе нашей совместной работы были определены направления сотрудничества в транспортной сфере. Речь идет о развитии транспортной инфраструктуры Зимбабве и создании у вас транспортно-логистического центра.

Для быстрой и качественной работы над инвестпроектами необходимы прямые контакты и налаженные коммуникации между министерствами, организациями и компаниями. Следует проявлять максимальное внимание к поступающим с обеих сторон предложениям. Только так мы сможем добиться желаемого результата.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Александр Лукашенко: Наше государство заинтересовано в работе на зимбабвийском рынке

Зимбабве планирует расширить сотрудничество с Беларусью в области обороны и безопасности

Договоренности, достигнутые в Минске, скрепили подписями. В результате – восемь соглашений. Почти половина из них – в образовании. То есть в южно-африканской стране не хватает хорошо подготовленных специалистов.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Джудит прилетела в Минск в составе официальной делегации. В Зимбабве работает журналистом и с удовольствием расскажет о визите в Беларусь, которую хорошо знает. Высшее образование она получила в БГУ.

Ольга Коршун:
Почему вы выбрали Минск?

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Джудит Маквануа, журналист (Зимбабве):
Нам предлагали учиться в Москве, в России. Но Минск более удобный, более подходящий для иностранцев город. Поэтому осталась здесь. В целом, белорусы очень толерантные люди. Я чувствую себя здесь как дома.

Как дома в Беларуси чувствуют себя и студентки Витебского медицинского университета. Сестры Рузиве учатся на первом курсе и осторожно пробуют для них экзотическую страну Беларусь. У нас даже морковь и сыр имеют совсем другой вкус, не говоря уже о сюрпризах погоды.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Тафадзва Мерси Рузиве, студент (Зимбабве):
Здесь впервые я ощутила, что такое настоящая зима. Трудно было адаптироваться. Очень холодно.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Рутендо Рузиве, студент (Зимбабве):
В Беларуси очень хороший уровень образования и комфортные условия для иностранных студентов. Об этом нам рассказывали друзья из Гродно, поэтому и приехали к вам.

Пока в Беларуси учатся всего шесть студентов из Зимбабве, но вскоре их может стать намного больше: две страны готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании. А в целом итоги переговоров Александр Лукашенко назовет плодотворными. Задача номер один – в ближайшее время перейти от слов к конкретным проектам. Это поможет вывести сотрудничество на качественно новый уровень.

О чём договорились президенты и бизнес-круги Беларуси и Зимбабве в Минске? Итоги переговоров в одном материале

Президент Зимбабве подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображён древний замок

Курс на сближение подтвердил и Эммерсон Мнангагва: пригласил нашего Президента лично убедиться, как развивается Зимбабве.

От сельского хозяйства до логистики и образования. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества
 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. На неделе Беларусь посетил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Казалось бы, где Беларусь и где Зимбабве. Но давайте попробуем мыслить...
 
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