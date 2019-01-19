|
Президент Зимбабве подарил Александру Лукашенко картину, на которой изображён древний замок
Новости Беларуси. На неделе состоялся официальный визит президента Змбабве Эммерсона Мнангагва в Минск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
После завершения официальных переговоров лидеры обменялись подарками. Александр Лукашенко подарил президенту Зимбабве копию скульптуры, установленной около Дворца Независимости. Это символ нашего гостеприимства.
В ответ лидер Зимбабве преподнес картину, на которой изображен древний замок. Его построили примерно в XIII веке без единой капли цемента, и замок сохранился да нашего времени.
На встрече в Минске такой крепкий фундамент лидеры Беларуси и Зимбабве заложили и в основу двусторонних отношений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На неделе состоялся официальный визит президента Змбабве Эммерсона Мнангагва в Минск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. После завершения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)