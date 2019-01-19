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Кривко третий раз в сезоне попала в «цветы» на этапе Кубка мира по биатлону

20.01.2019 21:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Кривко третий раз в сезоне попала в «цветы» на этапе Кубка мира по биатлону
Белорусская федерация биатлона

В Германии двумя гонками с массовым стартом завершился пятый этап Кубка мира по биатлону. Среди тридцатки лучших, которые принимали участие в гонке у женщин, на старт вышла олимпийская чемпионка Ирина Кривко.

Кривко третий раз в сезоне попала в «цветы» на этапе Кубка мира по биатлону Белорусские биатлонисты попали в топ-10 в эстафете на этапе КМ в Германии

Наша спортсменка на высоком уровне провела всю гонку, постоянно находясь в числе лидеров, и допустила лишь один промах на четырех огневых рубежах (0+1+0+0). В итоге белоруска замкнула шестерку сильнейших и попала в цветочную церемонию. Отметим, что это уже третье попадание Ирины Кривко в цветочную церемонию в сезоне и пятое попадание в топ-10 в личных гонках.

Победительницей масс-старта в Рупольдинге на радость местной публике стала Франциска Пройсс, не допустившая ошибок на рубеже (0+0+0+0). Всего на 0,2 сек немка опередила молодую норвежку Ингрид Ландмарк Тандлеволд (0+0+0+0). «Бронза» на счету словачки Паулины Фиалковой (0+0+1+0).

В мужской гонке преследования представителей Беларуси не было. Победу довольно предсказуемо одержал лидер сезона норвежец Йоханнес Тингнес Бё (0+0+0+1).

Этап в Рупольдинге сложился для белорусов относительно неплохо. Ирина Кривко в очередной раз отметилась «цветами», экс-россиянка Елена Кручинкина, которая дебютировала за сборную Беларуси в Германии, в спринте заняла 23-е место, Анна Сола в той же гонке стала 34-й, что пока является ее лучшим результатом в карьере, а мужская и женская команды попали в десятку лучших в эстафетах. Девушки стали восьмыми, а парни замкнули топ-10.

Шестой этап Кубка мира по биатлону пройдет в итальянском Антхольце-Антерсельве. В программе запланированы спринт, гонки преследования и масс-старты.

Расписание гонок шестого этапа Кубка мира по биатлону

  • 24 января (четверг), 16.30 – женский спринт;
  • 25 января (пятница), 16.30 – мужской спринт;
  • 26 января (суббота), 15.30 – женская гонка преследования;
  • 26 января (суббота), 17.30 – мужская гонка преследования;
  • 27 января (воскресенье), 14.45 – женский масс-старт;
  • 27 января (воскресенье), 17.30 – мужской масс-старт.

Прямые трансляции гонок – на телеканалах «Беларусь 5» или «Беларусь 2».

 
 
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В немецком Рупольдинге завершился пятый этап Кубка мира по биатлону.
 
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