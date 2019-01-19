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В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

20.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

19 января на водохранилище санатория «Пралеска» около гп. Красносельский прошло ставшее традиционным Крещенское купание.

Несмотря на то, что шесть лет назад своя купель появилась и у волковычан, желающих принять Крещенскую купель под Красносельским не отбавляется.

После освящения воды священником все желающие, осенив себя крестным знамением, окунулись в озеро.

Предлагаем фоторепортаж от фотографа Владимира Антонова.

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж

 

 

 

 

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19 января на водохранилище санатория «Пралеска» около гп. Красносельский прошло ставшее традиционным Крещенское купание. ...
 
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