В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж





19 января на водохранилище санатория «Пралеска» около гп. Красносельский прошло ставшее традиционным Крещенское купание.

Несмотря на то, что шесть лет назад своя купель появилась и у волковычан, желающих принять Крещенскую купель под Красносельским не отбавляется.

После освящения воды священником все желающие, осенив себя крестным знамением, окунулись в озеро.

Предлагаем фоторепортаж от фотографа Владимира Антонова .





















































































































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