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В «Пралеске» прошло традиционное Крещенское купание. Фоторепортаж
20.01.2019 — Разное | Новости Волковыска
19 января на водохранилище санатория «Пралеска» около гп. Красносельский прошло ставшее традиционным Крещенское купание.
Несмотря на то, что шесть лет назад своя купель появилась и у волковычан, желающих принять Крещенскую купель под Красносельским не отбавляется.
После освящения воды священником все желающие, осенив себя крестным знамением, окунулись в озеро.
Предлагаем фоторепортаж от фотографа
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19 января на водохранилище санатория «Пралеска» около гп. Красносельский прошло ставшее традиционным Крещенское купание. ...
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