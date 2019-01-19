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Белорус Роман Тишков завоевал «серебро» на этапе Кубка мира на велотреке

20.01.2019 20:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорус Роман Тишков завоевал «серебро» на этапе Кубка мира на велотреке
Белорусская федерация велосипедного спорта / vk.com

В Новой Зеландии завершился этап Кубка мира по велоспорту на треке. На счету сборной Беларуси серебряная награда, которую завоевал Роман Тишков в одной из самых сложных дисциплин – омниуме.

Белорус Роман Тишков завоевал «серебро» на этапе Кубка мира на велотреке Белоруска Алена Омелюсик стала чемпионкой мира по велоспорту в Австрии

По итогам четырех гонок Роман Тишков набрал 112 очков и занял второе место. Всего один балл белорус уступил победителю соревнований швейцарцу Клаудио Имхофу (113). «Бронза» на счету итальянца Лиама Бертаццо (108).

В шаге от пьедестала в Кембридже в гонке скретч остановилась Полина Пивоварова. Белоруска стала четвертой. Высокое пятое место заняла Пивоварова в тандеме с еще одной нашей спортсменкой Анной Терех в женском мэдисоне.

Среди других результатов белорусов в Новой Зеландии отметим девятое место Евгения Королька и Романа Тишкова в мужском мэдисоне, 12-е место Евгения Королька в скрэтче и 15-ю позицию Анны Терех в омниуме.

Заключительный этап Кубка мира по велоспорту на треке пройдет с 25 по 27 января в Гонконге. Главным стартом текущего сезона станет Чемпионат мира, который пройдет в польском Прушкове с 27 февраля по 3 марта. Кроме того, велоспорт на треке будет представлен на II Европейских играх, которые пройдут в конце июня в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Предпоследний этап Кубка мира по велоспорту на треке завершился в новозеландском Кембридже.
 
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