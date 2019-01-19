Ученые задумались о криптовалюте без недостатков биткоина





Новая виртуальная валюта Unit-e будет способна обрабатывать до 10 тысяч транзакций в секунду. Такая скорость многократно превосходит не только «классический» биткоин (от 3,3 до 7 операций), но и централизованную сеть платежной системы Visa (около 1700 транзакций). Для достижения такой производительности исследователям пришлось деконструировать технологию блокчейна и улучшить практически каждый ее элемент.





Сами разработчики не гарантируют успех своему детищу, отмечая риск того, что новая валюта не сможет набрать обороты. При этом они уверены, что их наработки сыграют роль в отдаленной перспективе.





Ожидается, что Unit-e будет запущена во второй половине 2019 года.