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В январе в Беларуси начнут готовить дорожную карту структурных реформ

20.01.2019 20:22 — Разное | Партизан  
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Уже в этом месяце пройдет первое заседание рабочей группы с участием специалистов Всемирного банка для подготовки дорожной карты структурных реформ в Беларуси. Об этом в субботу сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, который является ее руководителем.

Первое заседание межведомственной рабочей группы планируется организовать до конца января. На нем будет определен график подготовки мероприятий, чтобы затем обсудить их и внести на рассмотрение в правительство, пишет БелТА.
 
Дмитрий Ярошевич пояснил, что будет представлять собой дорожная карта структурных реформ. В ней будут заложены инициативы по нескольким направлениям: поддержания макроэкономических балансов, развития финансового рынка, а также совершенствование социальной защиты населения, повышение эффективности использования госимущества.

 
 
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Уже в этом месяце пройдет первое заседание рабочей группы с участием специалистов Всемирного банка для подготовки дорожной карты структурных реформ в Беларуси....
 
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