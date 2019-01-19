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В январе в Беларуси начнут готовить дорожную карту структурных реформ
Уже в этом месяце пройдет первое заседание рабочей группы с участием специалистов Всемирного банка для подготовки дорожной карты структурных реформ в Беларуси. Об этом в субботу сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, который является ее руководителем.
Первое заседание межведомственной рабочей группы планируется организовать до конца января. На нем будет определен график подготовки мероприятий, чтобы затем обсудить их и внести на рассмотрение в правительство, пишет
Дмитрий Ярошевич пояснил, что будет представлять собой дорожная карта структурных реформ. В ней будут заложены инициативы по нескольким направлениям: поддержания макроэкономических балансов, развития финансового рынка, а также совершенствование социальной защиты населения, повышение эффективности использования госимущества.
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Уже в этом месяце пройдет первое заседание рабочей группы с участием специалистов Всемирного банка для подготовки дорожной карты структурных реформ в Беларуси....
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