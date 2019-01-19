В январе в Беларуси начнут готовить дорожную карту структурных реформ

БелТА . Первое заседание межведомственной рабочей группы планируется организовать до конца января. На нем будет определен график подготовки мероприятий, чтобы затем обсудить их и внести на рассмотрение в правительство, пишет

Дмитрий Ярошевич пояснил, что будет представлять собой дорожная карта структурных реформ. В ней будут заложены инициативы по нескольким направлениям: поддержания макроэкономических балансов, развития финансового рынка, а также совершенствование социальной защиты населения, повышение эффективности использования госимущества.