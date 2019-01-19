Под Слуцком православный священник ведет трансляции богослужений в Инстаграме

Отец Павел служит в храме агрогородка Лядно — церковь появилась здесь всего два года назад. Прихожан в ней пока немного, поэтому священник организовал видеотрансляции богослужений. Он говорит, что есть люди, которые приходят в храм, посмотрев сначала трансляцию, передает