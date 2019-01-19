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Под Слуцком православный священник ведет трансляции богослужений в Инстаграме
Православный священник из агрогородка под Слуцком имеет почти 7 тысяч подписчиков в
Отец Павел служит в храме агрогородка Лядно — церковь появилась здесь всего два года назад. Прихожан в ней пока немного, поэтому священник организовал видеотрансляции богослужений. Он говорит, что есть люди, которые приходят в храм, посмотрев сначала трансляцию, передает
Помимо вопросов религии, отец Павел уделяет особое внимание воспитанию молодежи и занятиям спортом. У него Инстаграме можно увидеть многочисленные фото, где священник занимается в тренажерном зале.
Также у отца Павла есть свой канал на
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Православный священник из агрогородка под Слуцком имеет почти 7 тысяч подписчиков в Инстаграме, ведет там трансляции богослужений, а также рассказывает людям об...
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