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Американец огнеметом почистил снег перед домом

20.01.2019 19:58 — Разное | Партизан  
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Главное, соблюдать правила безопасности, считает находчивый гражданин.



Житель штата Вирджиния в США использовал бытовой огнемет - большую паяльную лампу, чтобы убрать снег перед собственным домом. Об этом сообщает ABC.

Американец увидел рекламный ролик, который предлагал использовать огнемет для уборки снега, изучил местные законы, проконсультировался с чиновниками и взялся за дело.

Очевидно, данная затея оказалась вполне легальной.

Вирджинец рассказал о технике безопасности, которой руководствовался.

"Перед началом работы убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся материалов. Убедитесь, что направляете пламя лишь на то, что хотите поджечь, а после завершения работы последите около получаса за участком, который обработали, чтобы убедиться, что не возникнет повторного возгорания", - сказал он.

 
 
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Главное, соблюдать правила безопасности, считает находчивый гражданин.
 
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