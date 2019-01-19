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Американец огнеметом почистил снег перед домом
Главное, соблюдать правила безопасности, считает находчивый гражданин.
Житель штата Вирджиния в США использовал бытовой огнемет - большую паяльную лампу, чтобы убрать снег перед собственным домом. Об этом сообщает
Американец увидел рекламный ролик, который предлагал использовать огнемет для уборки снега, изучил местные законы, проконсультировался с чиновниками и взялся за дело.
Очевидно, данная затея оказалась вполне легальной.
Вирджинец рассказал о технике безопасности, которой руководствовался.
"Перед началом работы убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся материалов. Убедитесь, что направляете пламя лишь на то, что хотите поджечь, а после завершения работы последите около получаса за участком, который обработали, чтобы убедиться, что не возникнет повторного возгорания", - сказал он.
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Главное, соблюдать правила безопасности, считает находчивый гражданин.
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