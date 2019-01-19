Радио «МИР» в Беларуси подарило слушателям билеты на ЧЕ по фигурному катанию

Сотрудники радио «МИР» в Минске подарили своим слушателям пригласительные на чемпионат Европы по фигурному катанию, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Почти как в большом спорте: громкая музыка и сложные элементы. Здесь и опытные спортсмены, и те, кто впервые встали на коньки. Ни те, ни другие не боятся падать. Знают: главное – упорство.

«Я научилась делать «фонарик». Мне очень нравится», – говорит девочка.

«А я – «елочку», – похвастался мальчик.

«Приходим в третий раз. Уже умеем танцевать, практически самостоятельно ездить и делать дорожку», – говорит мама еще одного ребенка.

За полтора месяца в акции радио «МИР» поучаствовали сотни людей. Среди них не только те, кто слушают любимую волну, но и сами на ней звучат.

«Мы в первый раз сегодня на коньках. Хорошо, что был мастер-класс! Мы немножко освоили азы, но еще, конечно, не полностью», – признался участник группы «Тяни-толкай» Павел Тараймович.

«Это добавляет энергии, здоровья, хорошего настроения. Чудесно, когда с семьей и друзьями проводить выходные»,- отметила певица Виктория Алешко.

Участники мастер-классов в один голос твердят: они обязательно пойдут на трибуны предстоящего чемпионата Европы. Привлечь минчан к одному из самых красивых видов спорта – одна из основных задач организаторов.

«Самые яркие впечатления – это люди, которые приходят с нулевыми умениями кататься. У них дрожат ноги. Но постепенно, каждые 10 минут, смотришь, смотришь, они едут, падают, улыбаются. Под конец занятий, не скажу, что тройной тулуп, но минимальные пируэты они уже умеют делать. Такое упорство и желание побеждать – это круто», – считает ведущий радио «МИР» Алексей Клочков.

Многие не только научились новому. Самые старательные «фигуристы» получили билеты на ЧЕ. Первенство континента по фигурному катанию стартует в понедельник, 21 января. Зная, как нелегко дается даже такой простой элемент, как «фонарик», наблюдать за выступлением спортсменов будет еще интереснее.

На чемпионат Европы по фигурному катанию в Минск приедут почти 150 сильнейших спортсменов из более чем 30 стран.