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Радио «МИР» в Беларуси подарило слушателям билеты на ЧЕ по фигурному катанию
20.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Сотрудники
Почти как в большом спорте: громкая музыка и сложные элементы. Здесь и опытные спортсмены, и те, кто впервые встали на коньки. Ни те, ни другие не боятся падать. Знают: главное – упорство.
«Я научилась делать «фонарик». Мне очень нравится», – говорит девочка.
«А я – «елочку», – похвастался мальчик.
«Приходим в третий раз. Уже умеем танцевать, практически самостоятельно ездить и делать дорожку», – говорит мама еще одного ребенка.
За полтора месяца в акции радио «МИР» поучаствовали сотни людей. Среди них не только те, кто слушают любимую волну, но и сами на ней звучат.
«Мы в первый раз сегодня на коньках. Хорошо, что был мастер-класс! Мы немножко освоили азы, но еще, конечно, не полностью», – признался участник группы «Тяни-толкай» Павел Тараймович.
Участники мастер-классов в один голос твердят: они обязательно пойдут на трибуны предстоящего чемпионата Европы. Привлечь минчан к одному из самых красивых видов спорта – одна из основных задач организаторов.
Многие не только научились новому. Самые старательные «фигуристы» получили билеты на ЧЕ. Первенство континента по фигурному катанию стартует в понедельник, 21 января. Зная, как нелегко дается даже такой простой элемент, как «фонарик», наблюдать за выступлением спортсменов будет еще интереснее.
На чемпионат Европы по фигурному катанию в Минск приедут почти 150 сильнейших спортсменов из более чем 30 стран.
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Первенство континента по фигурному катанию стартует уже в понедельник, 21 января. В Минск приедут почти 150 сильнейших спортсменов из более чем 30 стран.
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