Если в список попали по ошибке

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь сформирована база трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

В настоящее время постоянно действующей комиссией по координации работы по содействию занятости населения, созданной при Глусском райисполкоме, формируется предварительный список граждан, не занятых в экономике, которые будут оплачивать услугу горячего водоснабжения по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат.

Комиссия напоминает: гражданин может получить информацию о том, находится он в этой базе или нет, воспользовавшись различными вариантами.

Первый — это обращение в постоянно действующую комиссию, к секретарю комиссии (г. п. Глуск, ул. Социалистическая, 2, каб. 1) в рабочие дни с 8:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00, телефон для справок 42-7-53. Обратиться можно, придя по указанному адресу либо позвонив на указанный телефон. При этом гражданину необходимо сообщить свой идентификационный номер, а также иную информацию, содержащуюся в документе, удостоверяющем личность.

Второй вариант — посредством электронной услуги «Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике», которая доступна на Едином портале электронных услуг посредством уникального идентификатора или электронной цифровой подписи. Информация о порядке получения уникального идентификатора и электронной цифровой подписи размещена на сайте Глусского райисполкома в рубрике «Декрет № 3 «О содействии занятости населения».

Граждан, ошибочно включенных в список не занятых в экономике, которые будут оплачивать услугу горячего водоснабжения по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат, постоянно действующая комиссия просит в срок до 25.01.2019 сообщить сведения о своей занятости (документы, подтверждающие занятость: трудовой договор (заверенная копия), контракт (заверенная копия), справка с места учебы и т. д.) непосредственно в комиссию (в соответствии с графиком ее работы, адрес: г. п. Глуск, ул. Кирова, 16, каб. 58), либо к секретарю комиссии (г. п. Глуск, ул. Социалистическая, 2, каб. 1, в рабочие дни с 8:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00), либо по электронной почте sovdep@glusk.gov.by.

Постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения также напоминает, что граждане, не занятые в экономике, могут обратиться за содействием в трудоустройстве в управление по труду, занятости и социальной защите Глусского райисполкома по адресу: г. п. Глуск, ул. Социалистическая, 2, каб. 2, в рабочие дни с 8:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.