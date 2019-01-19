Команда дивизиона Чернышева выиграла Матч звезд КХЛ, Хенкель набрал 3 очка в поединке за бронзу

Команда дивизиона Чернышева выиграла Матч звезд КХЛ , 20 января на «Татнефть-Арене» в Казани победив в финале сборную дивизиона Боброва.



Команда дивизиона Чернышева. Фото: khl.ru

Дивизион Чернышева — Дивизион Боброва — 4:3 (3:1, 1:2).

Шайбы: 0:1 — Кагарлицкий (Марченко, 2.07), 1:1 — Бурдасов (Верба, Хольм, 3.42), 2:1 — Диц (Верба, 3.58), 3:1 — Диц (Широков, 6.28), 4:1 — Коларж (12.49), 4:2 — Шипачев (Майоне, Марченко, 13.45), 4:3 — Кагарлицкий (Марченко, 16.53).

Третье место занял дивизион Харламова, в поединке за бронзу обыгравший дивизион Боброва в серии послематчевых буллитов (8:7 Б).

Дивизион Харламова — Дивизион Тарасова — 8:7 Б (2:3, 5:4, 1:0).

Шайбы: 1:0 — Доус (Да Коста, Антипин, 5.28), 1:1 — Капризов (О'Делл, Робинсон, 7.48), 2:1 — Мозякин (Зарипов, 8.15), 2:2 — Хенкель (Ржепик, Аалтонен, 8.43), 2:3 — О’Делл (Накладал, 9.58), 2:4 — Ржепик (Аалтонен, Капризов, 12.06), 3:4 — Кравцов (Да Коста, 12.43), 3:5 — Васильев (Хенкель, Локтионов, 14.33), 4:5 — Мозякин (Зарипов, Хисамутдинов, 14.40), 5:5 — Да Коста (Антипин, 16.56), 6:5 — Доус (Да Коста, 17.29), 6:6 — Аалтонен (Хенкель, Капризов, 19.12), 7:6 — Постма (Доус, Да Коста, 19.46), 7:7 — Капризов (Ржепик, Аалтонен, 19.51), 8:7 — Зарипов (решающий послематчевый буллит).

Команды проводили матчи в формате «4 на 4», игры состояла из двух периодов по 10 минут.

Защитник минского «Динамо» и сборной Беларуси Кристиан Хенкель играл за команду дивизиона Тарасова и во встрече за бронзу заработал 3 (1+2) бомбардирских балла. Кроме того, он исполнил один послематчевый буллит, но не сумел обыграть голкипера команды дивизиона Харламова Якуба Коваржа.

В полуфинальных матчах команда дивизиона Чернышева обыграла сборную дивизиона Харламова (5:3), а команда дивизиона Боброва одолела дружину дивизиона Тарасова (4:3).

Примечательно, что в полуфинальном поединке команд дивизионов Чернышева и Харламова штрафной бросок вышел исполнять тренер дивизиона Харламова Зинэтула Билялетдинов. Но вратарь соперников Юха Метсола не позволил поразить свои ворота.

Днем ранее, 19 января, в Казани состоялось Мастер-шоу (конкурсы хоккейного мастерства). Победу здесь также одержал дивизион Чернышева. Таким образом, впервые в истории КХЛ Матч звезд выиграла та же команда, что стала лучшей и в Мастер-шоу.

По итогам хоккейных конкурсов команда дивизиона Чернышева набрала 9 очков, 6 баллов у дивизиона Тарасова, 5 — у дивизиона Боброва, 3 — у дивизиона Харламова.

Победители конкурсов:

«Круг на скорость» — Дмитрий Кагарлицкий (Дивизион Боброва) — 13,016 секунды.

«Надежная защита» — вратарь Игорь Бобков (Дивизион Чернышева) — отразил 6 бросков.

«Эстафета хоккейного мастерства» — команда дивизиона Чернышева.

«Сила броска» — Александр Елесин (Дивизион Тарасова) — 164,22 км/ч.

«Точность броска» — Сергей Широков (Дивизион Чернышева) — закрыл все мишени за 17,063.

«Хоккейный биатлон» — Дивизион Чернышева.