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Пропавших гродненских школьников обнаружили в Москве и Могилеве

20.01.2019 18:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Пропавших гродненских школьников обнаружили в Москве и Могилеве
УВД Гродненского облисполкома

Как ранее сообщал «АиФ», утром 15 января в Гродно 17-летний Александр Чак вышел из дома в школу и пропал. В милицию с просьбой найти подростка обратилась его мать. Были опасения, что мальчик мог уехать в Россию.

Пропавших гродненских школьников обнаружили в Москве и Могилеве В Гродно 17-летний парень ушел в школу и пропал

В итоге молодого человека обнаружили в Могилеве, передает УВД Гродненского облисполкома. Жизни и здоровью юноши ничего не угрожает.

Кроме того, в ходе поисковой операции был найден 16-летний Денис Духанин, который также пропал 15 января. Его как раз-таки обнаружили в Москве. С ним сейчас также все хорошо. О том, почему подростки сбежали из своих домов и чем занимались все эти дни, не сообщается.

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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16-летнего Дениса Духанина и 17-летнего Александра Чака обнаружили правоохранители.
 
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