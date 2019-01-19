Пропавших гродненских школьников обнаружили в Москве и Могилеве

Как ранее сообщал «АиФ», утром 15 января в Гродно 17-летний Александр Чак вышел из дома в школу и пропал. В милицию с просьбой найти подростка обратилась его мать. Были опасения, что мальчик мог уехать в Россию.

В итоге молодого человека обнаружили в Могилеве, передает УВД Гродненского облисполкома. Жизни и здоровью юноши ничего не угрожает.

Кроме того, в ходе поисковой операции был найден 16-летний Денис Духанин, который также пропал 15 января. Его как раз-таки обнаружили в Москве. С ним сейчас также все хорошо. О том, почему подростки сбежали из своих домов и чем занимались все эти дни, не сообщается.