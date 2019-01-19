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Жители и гости Беларуси в ночь на 21 января смогут увидеть лунное затмение

20.01.2019 16:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Жители и гости Беларуси в ночь на 21 января смогут увидеть лунное затмение
Pieter van Marion / Flickr.com

Предстоящее затмение будет отличаться тем, что в нем будет участвовать так называемая Супер-Луна (полная Луна, которая очень близко подойдет к Земле). Наиболее подходящие места для наблюдения за затмением находятся в Северной и Южной Америке, в Гренландии, в Великобритании, в Северной Европе.

Жители и гости Беларуси в ночь на 21 января смогут увидеть лунное затмение Первое в истории растение на Луне погибло

Для Беларуси затмение, а точнее его частичная полутеневая фаза, начнется в 6.34. В 7.41 Луна переместится на северо-запад, опустится до отметки в 7 градусов над горизонтом. В этот момент на нее и падет тень Земли.

В следующий раз в январе лунное затмение будет лишь в 2047 году, а до этого было 18 лет назад (в 2001-м).

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Полное лунное затмение произойдет в ночь с 20 на 21 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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