Жители и гости Беларуси в ночь на 21 января смогут увидеть лунное затмение

Предстоящее затмение будет отличаться тем, что в нем будет участвовать так называемая Супер-Луна (полная Луна, которая очень близко подойдет к Земле). Наиболее подходящие места для наблюдения за затмением находятся в Северной и Южной Америке, в Гренландии, в Великобритании, в Северной Европе.

Для Беларуси затмение, а точнее его частичная полутеневая фаза, начнется в 6.34. В 7.41 Луна переместится на северо-запад, опустится до отметки в 7 градусов над горизонтом. В этот момент на нее и падет тень Земли.

В следующий раз в январе лунное затмение будет лишь в 2047 году, а до этого было 18 лет назад (в 2001-м).