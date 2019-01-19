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Автолегенда родом из Венгрии. Показываем, какие автобусы «Икарус» сохранились в Беларуси

20.01.2019 21:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Высокая скорость и крутые виражи прямо на горном серпантине. Это не обычный автобусный маршрут, а настоящий гоночный заезд. Причем исторический. Прошел в городке Польгар в восточной Венгрии. А вот проверяли мощь истинно венгерского выходца – желтого «Икаруса», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Автолегенда родом из Венгрии. Показываем, какие автобусы «Икарус» сохранились в Беларуси

Автолегенда родом из Венгрии. Показываем, какие автобусы «Икарус» сохранились в Беларуси

Кстати, справился знаменитый земляк не хуже легковых авто и мотоциклов. Как правило, именно они участвуют в так называемых «гонках на холм», очень популярных среди европейцев.

А ведь в свое время выпускался «Икарус» в Будапеште. С 1971 по 2002 годы такого иностранного гостя можно было увидеть на улицах многих европейских городов. Производили почти 14 тысяч штук в год. Курсировал он и на городских маршрутах Минска.

Но и сегодня эту автолегенду в Беларуси не забыли. В гомельском автопарке сохранился даже единственный в нашей стране действующий «Икарус». До сих пор выполняет заказные рейсы! Водители эту легендарную машину ценят: простая в ремонте и легкая в управлении.

Автолегенда родом из Венгрии. Показываем, какие автобусы «Икарус» сохранились в Беларуси

Автолегенда родом из Венгрии. Показываем, какие автобусы «Икарус» сохранились в Беларуси

Автолегенда родом из Венгрии. Показываем, какие автобусы «Икарус» сохранились в Беларуси

Василий Кузьменков, водитель:
Здесь водителю удобно, ничего не мешает. Обзор хороший. Сидишь, как в самолете.

Автолегенда родом из Венгрии. Показываем, какие автобусы «Икарус» сохранились в Беларуси

Автолегенда родом из Венгрии. Показываем, какие автобусы «Икарус» сохранились в Беларуси

Автолегенда родом из Венгрии. Показываем, какие автобусы «Икарус» сохранились в Беларуси

Тем временем в витебском автопарке у «Икаруса» особая миссия. Почетная. В его автокарьере 36 лет работы и 1 миллион 300 тысяч километров пробега. Теперь отвечает за техпомощь.

Автолегенда родом из Венгрии. Показываем, какие автобусы «Икарус» сохранились в Беларуси

Автолегенда родом из Венгрии. Показываем, какие автобусы «Икарус» сохранились в Беларуси

Что и говорить, таких заслуженных работников в автопарке ценят. Четыре года назад здесь даже установили памятник «Икарусу». Когда-то автобус-международник связывал Беларусь с Россией и даже Латвией.

Автолегенда родом из Венгрии. Показываем, какие автобусы «Икарус» сохранились в Беларуси

Автолегенда родом из Венгрии. Показываем, какие автобусы «Икарус» сохранились в Беларуси

Виктор Авдашкин, водитель:
Снега не боится практически. По сугробам лезет хорошо, никаких вопросов. Она меня везде выручала, везде возила и никогда не подводила.

А ведь вместе автолегенду можем возродить. Такие общие интересы и общая история как нельзя лучше сближают две страны.

IT-сфера, фармацевтика, строительство и торговля. Какие реалии и перспективы белорусско-венгерского сотрудничества
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Высокая скорость и крутые виражи прямо на горном серпантине. Это не обычный автобусный маршрут, а настоящий гоночный заезд. Причем исторический....
 
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