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Посол Венгрии показал корреспонденту СТВ, как танцевать венгерский народный танец
Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси уверен: предшествуют бизнес-диалогу и экономическому сотрудничеству связи культурные. Которые, кстати, Жолт Чутора успешно налаживает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Так, в 2019 году планирует провести Дни венгерской культуры в Минске. При этом вдохновляет собственным примером. 30 лет назад сам профессионально занимался танцами, поэтому о венгерской музыке и народных танцах может не только рассказать, но и... показать. Мы устоять не смогли.
Жолт Чутора, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси:
Анастасия Иванникова, корреспондент:
Жолт Чутора:
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Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси уверен: предшествуют бизнес-диалогу и экономическому сотрудничеству связи...
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