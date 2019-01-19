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Посол Венгрии показал корреспонденту СТВ, как танцевать венгерский народный танец

20.01.2019 21:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси уверен: предшествуют бизнес-диалогу и экономическому сотрудничеству связи культурные. Которые, кстати, Жолт Чутора успешно налаживает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Посол Венгрии показал корреспонденту СТВ, как танцевать венгерский народный танец

Посол Венгрии показал корреспонденту СТВ, как танцевать венгерский народный танец

Посол Венгрии показал корреспонденту СТВ, как танцевать венгерский народный танец

Так, в 2019 году планирует провести Дни венгерской культуры в Минске. При этом вдохновляет собственным примером. 30 лет назад сам профессионально занимался танцами, поэтому о венгерской музыке и народных танцах может не только рассказать, но и... показать. Мы устоять не смогли.

Посол Венгрии показал корреспонденту СТВ, как танцевать венгерский народный танец

Посол Венгрии показал корреспонденту СТВ, как танцевать венгерский народный танец

Жолт Чутора, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси:
Вы тоже сможете.

Анастасия Иванникова, корреспондент:
Это чардаш? Самое элементарное движение?

Жолт Чутора:
Да. И вся музыка в ритме.

IT-сфера, фармацевтика, строительство и торговля. Какие реалии и перспективы белорусско-венгерского сотрудничества
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси уверен: предшествуют бизнес-диалогу и экономическому сотрудничеству связи...
 
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