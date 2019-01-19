|
Елена Нырцова: «Есть основания полагать, что отберёмся на Олимпиаду полным составом»
Новости Беларуси. На этой неделе прошел Открытый Кубок Беларуси по пятиборью. Вид олимпийский и, учитывая прошлогодние успехи Анастасии Прокопенко, да и многих молодых спортсменов, перспективный для нас. О положении дел и о планах на сезон поговорим с Еленой Нырцовой, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
На этой неделе завершился Кубок страны, были ли какие-нибудь неожиданные результаты?
Елена Нырцов, старший тренер сборных команд по современному пятиборью:
А у мужчин?
У мужчин выиграл Ярослав Радюк – парень только вышел из категории сборной U 24. Второе место у Артёма Евстигнеева – он примерно такого же возраста, как и Ярослав. И третья строчка осталась за нашим ветераном Александром Василёнком. Хватило и зарубежных гостей: среди них восемь человек из Украины – практически весь основной состав национальной сборной. Но наши ребята смогли отстоять свои позиции и пьедестал не отдали.
«Верховая езда – это всегда лотерея»
Может, некоторые результаты стали неожиданными потому, что последней дисциплиной был конкур. Ведь он достаточно сложный и непредсказуемый, и у спортсменов не было возможности отыграться?
Елена Нырцова:
В середине турнира наши лидеры Анастасия Прокопенко и Ирина Просенцова снялись с соревнований. Насколько серьёзные повреждения или это просто вариант перестраховки?
Елена Нырцова:
Эти соревнования – только начало сезона, насколько серьёзно можно относиться к результатам?
Елена Нырцова:
«В ближайшее время национальная команда без талантливых спортсменов не останется»
На пьедестале – очень много молодёжи.
Елена Нырцова:
Пример Александра Лесуна показывает, что всех более-менее перспективных переманивают за рубеж, как сейчас в пятиборье с этим обстоят дела?
Елена Нырцова:
«Международная федерация изо всех сил старается поднимать зрелищность этого вида спорта»
Возникали ли сомнения об олимпийском статусе пятиборья?
Елена Нырцова:
Нынешний год станет отборочным для пятиборцев на Олимпийские Игры, что нас ждёт?
Елена Нырцова:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На этой неделе прошел Открытый Кубок Беларуси по пятиборью. Вид олимпийский и, учитывая прошлогодние успехи Анастасии Прокопенко, да и многих...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)