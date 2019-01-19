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Елена Нырцова: «Есть основания полагать, что отберёмся на Олимпиаду полным составом»

20.01.2019 22:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На этой неделе прошел Открытый Кубок Беларуси по пятиборью. Вид олимпийский и, учитывая прошлогодние успехи Анастасии Прокопенко, да и многих молодых спортсменов, перспективный для нас. О положении дел и о планах на сезон поговорим с Еленой Нырцовой, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.   

На этой неделе завершился Кубок страны, были ли какие-нибудь неожиданные результаты?

Елена Нырцова: «Есть основания полагать, что отберёмся на Олимпиаду полным составом»

Елена Нырцов, старший тренер сборных команд по современному пятиборью:
Среди женщин первое место осталось за Екатериной Пошернёвой. Она только вернулась из декретного отпуска и сразу же показала хороший результат. Можно сказать, что её успех стал триумфальным. Второе место заняла Екатерина Сукора, которая в этом году перешла юниорскую категорию, не совру, если скажу, что это наша новая звёздочка. Дай Бог, у неё всё будет получаться и дальше. И третье место у члена национальной команды Татьяны Халдобы. Этот результат не стал для нас сюрпризом, девочка стабильно выступает, причём в выездном составе.   

А у мужчин?

У мужчин выиграл Ярослав Радюк – парень только вышел из категории сборной U 24. Второе место у Артёма Евстигнеева – он примерно такого же возраста, как и Ярослав. И третья строчка осталась за нашим ветераном Александром Василёнком. Хватило и зарубежных гостей: среди них восемь человек из Украины – практически весь основной состав национальной сборной. Но наши ребята смогли отстоять свои позиции и пьедестал не отдали.

Елена Нырцова: «Есть основания полагать, что отберёмся на Олимпиаду полным составом»

«Верховая езда – это всегда лотерея»

Может, некоторые результаты стали неожиданными потому, что последней дисциплиной был конкур. Ведь он достаточно сложный и непредсказуемый, и у спортсменов не было возможности отыграться?

Елена Нырцова:
В такую неприятную ситуацию попала наша Ольга Силкина, девушка до верховой езды шла в лидерах, но ей не повезло с конём и, к сожалению, она далеко улетела от пьедестала. Да, верховая езда – это всегда лотерея, и, конечно, большое значение имеет то, какой ты наездник. Кто-то может и на корове задом наперёд ездить, а кому-то нужна хорошая лошадь.

В середине турнира наши лидеры Анастасия Прокопенко и Ирина Просенцова снялись с соревнований. Насколько серьёзные повреждения или это просто вариант перестраховки?

Елена Нырцова:
В случае с Анастасией – вариант перестраховки, потому что она только что была после болезни. А вот Ирина серьёзно травмировалась – проблема с коленом. Точный диагноз ещё предстоит поставить, но проблема действительно очень серьёзная.

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Елена Нырцова: «Есть основания полагать, что отберёмся на Олимпиаду полным составом»

Эти соревнования – только начало сезона, насколько серьёзно можно относиться к результатам?

Елена Нырцова:
Это второй отборочный старт у национальной команды для определения выездного состава на первый этап Кубка мира, поэтому результаты очень важны. Практически все лидеры постарались выступить и набрать очки.

«В ближайшее время национальная команда без талантливых спортсменов не останется»

На пьедестале – очень много молодёжи.

Елена Нырцова:
За прошлый сезон наш резерв заработал 13 медалей, поэтому у нас есть основания предполагать, что в ближайшее время национальная команда без талантливых спортсменов не останется.

Пример Александра Лесуна показывает, что всех более-менее перспективных переманивают за рубеж, как сейчас в пятиборье с этим обстоят дела?

Елена Нырцова:
Сегодня у нас таких претендентов нет. В случае с Александром всё уже стало на свои места. И сейчас какие-то передвижения наших спортсменов в сборные других стран затихли.

Елена Нырцова: «Есть основания полагать, что отберёмся на Олимпиаду полным составом»

«Международная федерация изо всех сил старается поднимать зрелищность этого вида спорта»

Возникали ли сомнения об олимпийском статусе пятиборья?

Елена Нырцова:
В МОКе периодически обсуждают этот вопрос. Наша международная федерация изо всех сил старается поднимать зрелищность этого вида спорта. Опять же, почему хотят исключить? Потому что 5 видов занимают слишком много времени, конечно, сейчас ужимают сроки, интервалы между видами – всё делается для того, чтобы людям было интересно смотреть.

Нынешний год станет отборочным для пятиборцев на Олимпийские Игры, что нас ждёт?

Елена Нырцова: «Есть основания полагать, что отберёмся на Олимпиаду полным составом»

Елена Нырцова:
Первая лицензия будет разыграна на финале Кубка мира, который состоится в июне этого года. Также один из самых главных стартов – чемпионат Европы, который пройдёт в августе в Англии. И, конечно же, чемпионат мира. Сейчас у нас есть основания полагать, что отберёмся на Олимпиаду полным составом: по два человека от страны – женщины и мужчины.  
 
 
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Новости Беларуси. На этой неделе прошел Открытый Кубок Беларуси по пятиборью. Вид олимпийский и, учитывая прошлогодние успехи Анастасии Прокопенко, да и многих...
 
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