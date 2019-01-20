Юношеская сборная Беларуси разгромила Таджикистан на старте «Кубка развития» в Минске

20 января в Минске стартовал международный юношеский турнир на призы Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и Минского городского исполнительного комитета «Кубок развития 2019», сообщает пресс-служба АБФФ.



Фото: abff.by

Сборная Беларуси (U17) в стартовом матче разгромила сверстников из Таджикистана.

Беларусь — Таджикистан — 5:0 (3:0).

Беларусь: Сидорин, Макаренко, Шалашников (Якушевич, 73), Сычев (Киркицкий, 65), Ломако (Никипоренок, 41), Ковалевич (к) (Ровдо, 51), Плют (Шестюк, 41), Адамчик, Лисакович (Лицкевич, 65), Забелин (Ложкин, 51), Жук.

Таджикистан: М. Хасанов, Назаров, Сангов, Шарипов (Зийозода, 73), Холов, Панжиев (Азимов, 63), А. Хасанов (Камолов, 41), Эймуродов (Заиров, 41), Рахматов, Эмомали (к) (Ходжиев, 75), Исмоилов (Соиров, 41).

Голы: 1:0 — Назаров (автогол, 11), 2:0 — Адамчик (29), 3:0 — Плют (35), 4:0 — Шестюк (56), 5:0 — Шестюк (73).

Предупреждения: Рахматов (16), Сангов (23), Шарипов (31), Сидорин (40+2), Эмомали (43), Сойров (80+1).

Команда Михаила Мархеля, составденная из футболистов не старше 2002 года рождения, выглядела очень уверенно и добилась закономерной победы. Начало разгрому положил автогол Шахрома Назарова после стандарта в исполнении Станислава Ломако. На исходе получаса игры Тайсир Адамчик удвоил преимущество с передачи Руслана Лисаковича.

На 35-й минуте нападающий Олег Плют довел счет до крупного, замкнув прострел Андрея Макаренко.

Не обошлось без голов и во втором тайме. Окончательный счет установил Александр Шестюк, оформивший дубль после выхода на замену, сообщает официальный сайт АБФФ.

Следующий матч Белыя Крылы проведут во вторник против Финляндии, которая сегодня минимально уступила Бельгии. Стартовый свисток в Минском футбольном манеже также прозвучит в 18.20.

В первый день турнира в игровой программе еще 5 матчей:

Словакия — Литва — 2:0.

Болгария — Украина — 1:0.

Израиль — Молдова — 1:2.

Бельгия — Финляндия — 1:0.

Исландия — Грузия — 0:3.

«Кубок развития» — серьезный международный опыт для любого молодого игрока. Турниры именно такого рода дают юным футболистам возможность развивать навыки и совершенствовать мастерство. Более того, здесь частенько заявляют о себе во весь голос будущие лидеры видных национальных сборных. Так, например, в Минске ярко проявили себя защитник «Скуадры Адзурры» Давиде Сантон, нынче выступающий в «Роме», и его соотечественник Маттиа Дестро из «Болоньи». Здесь же славно зарекомендовал себя игрок московского ЦСКА Георгий Щенников. Украинцы Максим Коваль и Виктор Цыганков из киевского «Динамо», а также Иван Ордец из донецкого «Шахтера» защищают цвета национальной сборной Украины. Ну и, конечно, куда ж без белорусов? В разные годы на турнире блеснули Станислав Драгун, Егор Филипенко, Денис Поляков, Сергей Политевич и Павел Савицкий. Сегодня эти футболисты защищают цвета национальной сборной Беларуси.

Нынешний «Кубок развития» — уже 15-й по счету. С 2014 года в розыгрыше принимают участие 12 команд. Именно тогда в качестве генерального партнера впервые выступил ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Больше всего побед на турнире у сборной России, которая пять раз завоевывала трофей (2008, 2010, 2014, 2015, 2017), четыре раза чемпионство праздновала Украина (2009, 2012, 2016 и 2018), по два раза первыми становились сборные Беларуси (2006, 2007) и Бельгии (2011, 2013), а в 2005 году не было равных команде Сербии и Черногории.