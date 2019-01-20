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«Кумир стал моим соперником. И я его обыграл». 20-летний грек выбил Федерера с Australian Open

20.01.2019 22:13 — Разное | Tut.by  
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20-летний греческий теннисист Стефанос Циципас выиграл в 1/8 финала Australian Open у шестикратного чемпиона турнира швейцарца Роджера Федерера — 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5).


Reuters

Каждый из сетов продолжался более 50 минут, а суммарная продолжительность матча составила три часа и 50 минут.

Циципас является одним из открытий турнира. Ранее он поочередно с тем же счетом 3:1 обыграл итальянца Маттео Берретини, серба Виктора Троицки и грузина Николоса Басилашвили.

В матче против Федерера грек сделал 20 эйсов и отыграл все 12 брейк-пойнтов швейцарца, не отдав тому ни гейма на своей подаче.

Отметим, что за весь матч соперники сделали лишь одну двойную ошибку (дважды подряд не подал Циципас).

«Это было словно вспышка чистой радости! Очень эмоциональный момент. Я испытываю и облегчение, и радость, и счастье. Момент, который я не забуду никогда. Сегодня мой кумир был моим соперником. И я обыграл его», — приводит слова Циципаса официальный сайт турнира.

Федерер также отметил, что у него с Циципасом есть много общего.

«В начале карьеры у меня тоже были длинные волосы. Также он играет бэкхэнд одной рукой, да и хватка у Стефаноса больше похожа на мою, чем на хватку Надаля», — сказал Федерер.

В четвертьфинале Циципаса ожидает матч против еще одной сенсации турнира — испанца Роберто Баутисты-Агута, выбившего из борьбы Энди Маррея и Марио Чилича.

Один из главных фаворитов турнира Рафаэль Надаль сразится с 39-й ракеткой мира — Фрэнсисом Тиафо из США.

Оба матча пройдут в ночь с 22 на 23 января.

 
 
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20-летний греческий теннисист Стефанос Циципас выиграл в 1/8 финала Australian Open у шестикратного чемпиона турнира швейцарца Роджера Федерера - 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5).
 
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