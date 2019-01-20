Опрос: Белорусам больше всего нравится работать в госструктурах





34% белорусов полагают, что лучше всего работать на государственном предприятии или в госорганизации.

Это самый популярный ответ опроса, проведенного Белорусской аналитической мастерской (BAW), на вопрос « Ежедневника ».

Жителей страны просили высказать свое мнение, где лучше всего работать в Беларуси.

Подавляющее большинство респондентов – 34%- ответили, что это лучше всего делать на государственном предприятии или организации.

На втором месте по популярности (19%) ответ: «на иностранном (западном) предприятии, имеющем здесь свое подразделение».

В тройку самых распространенных ответов (15,9%) также входит стремление трудиться в крупной частной коммерческой организации.

По мнению 11% белорусов, лучше всего работать в небольшой частной коммерческой организации.

В число самых непопулярных ответов вошли труд на иностранном (российском) предприятии, имеющем здесь свое подразделение (6,5%) и на иностранном (китайском) предприятии, имеющем здесь свое подразделение (2,8%).

10% респондентов ответили «не знаю», а еще 0,8% отказались от ответа.

Общенациональный репрезентативный опрос, был проведен Белорусской аналитической мастерской в декабре 2018 года. Выборка составила 1080 человек.