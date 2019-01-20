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Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

21.01.2019 00:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Спасти жизнь, несмотря ни на что – иногда даже жертвуя собственной. 19 января профессиональный праздник отметили спасатели. Хорошо, что они есть, и лучше всех это понимают спасенные.

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

И все-таки пусть работы у МЧС будет минимум, а силы уходят на профилактику чрезвычайных ситуаций. Остаться в стороне от праздника мы, конечно же, не могли. Поздравления от всего телеканала и корреспондента Галины Буро в сюжете программы «Неделя» на СТВ.

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

От пожарного до спасателя, от бочки с водой до многофункционального вездехода белорусского производства. Эта часть в Слониме – как отражение истории развития органов по чрезвычайным ситуациям. Когда в XIX веке в городе разыгрался страшный пожар, который стер с лица земли больше десятка улиц (почти 600 домов), именно в этом здании была создана первая пожарная дружина Слонима.

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

Руслан Ничингер, начальник пожарной аварийно-спасательной части № 1 Слонимского РОЧС:
Вот эти ворота с аркой сегодня имеют первозданный вид, поменялся всего лишь материал. Они и делались под арку специально, потому что выезжали конные ходы. И, естественно, бочки были достаточно высокие.

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

С оглядкой на боевое прошлое спасатели Слонима начеку и сегодня. В копилке – министерские награды за профессионализм. Например, за ликвидацию пожара в многоквартирном доме, где огонь угрожал жизни трех десятков взрослых и восьми детей.

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

Евгений Жамойдик, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 2 Слонимского РОЧС:
Создалась угроза распространения дыма по всему подъезду. В данной ситуации пришлось приложить много усилий, чтобы в кратчайшие сроки эвакуировать находящихся там людей.

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

А это уже Вороновский район, агрогородок Погородно и маленький пожарный аварийно-спасательный пост номер 12. Гостей здесь встречают нечасто.

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

Жена вчера, как узнала, что приезжает к нам СТВ, спекла торт.

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

На дежурстве всего два человека: начальник и водитель, оба профессиональные спасатели. А за помощью обращается вся округа. Возгорания, подтопления, разгул стихии, ульи шершней, змея в подвале и даже аист в высоковольтных проводах. За 2018 год – больше сотни боевых выездов.

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

Юрий Вашкевич, водитель пожарного аварийно-спасательного поста № 12 Вороновского РОЧС:
Это на месте было, в нашей деревне. Пока остальные подразделения приехали, пришлось быстренько переодеться, одеть аппараты, войти в задымленный этот дом, в котором света фонаря не было видно буквально за 20 сантиметров. Нашли с напарниками человека уже без сознания, вытянули на свежий воздух буквально наощупь. Но успели!

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

Роман Жегздринь, начальник пожарного аварийно-спасательного поста № 12 Вороновского РОЧС:
Агрогородки – это населенные пункты. В них должны быть посты, потому что из районного центра отсюда 20 километров. А мы здесь, на месте.

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

И такие истории – повод для гордости их семей. Прийти к папе на работу за счастье для двух дочек начальника поста. Младшая Мария даже увлеклась пожарными машинами.

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

У нее самая большая в районе коллекция из конструктора, а у отца подрастает достойная смена.

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

– И кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
– Пожарным.

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

Кстати, о будущем. Островец – один из самый перспективных районный центров, и пожарная часть № 3 – одна и самых новых в стране.

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

Галина Буро, корреспондент:
Есть одна примета, в которую верят все спасатели страны. Если проблесковые маячки протереть шапкой – значит, накликать беду, будет боевой выезд. Конечно, мы протирать ничего не будем. Но в жизни бывают ситуации, надо не столько рассчитывать на приметы, сколько на собственное профессиональное чутье.

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

Именно это чутье как раз и сработало у работника МЧС Игоря Лавыша, когда в первый день нового года в свой выходной он не дал случиться трагедии.

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

Молодой человек скромно рассказывает, что случайно проезжал по улице Горной в родных Ошмянах. Сильный дым из окна одного из домов показался ему уж очень подозрительным. Игорь тут же сообщил о ЧП коллегам, а сам в обычной одежде без всяких раздумий бросился навстречу едкому дыму.

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

Игорь Лавыш, водитель пожарной аварийно-спасательной части № 3 Островецкого РОЧС:
Зашел, справа находились мужчина и женщина. И на себе их вытянул на улицу, привел в чувство.

Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?

Герои не фильма, а повседневной жизни. Профессия, где нет места страху и сомнениям. В помощь – ультрасовременное оборудование и техника, крылатая и колесная. А главное – люди, которые в режиме 24/7 готовы сквозь огонь, воду и медные трубы.
 
 
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Новости Беларуси. Спасти жизнь, несмотря ни на что – иногда даже жертвуя собственной. 19 января профессиональный праздник отметили спасатели. Хорошо, что они есть, и...
 
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