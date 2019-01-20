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Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?
Новости Беларуси. Спасти жизнь, несмотря ни на что – иногда даже жертвуя собственной. 19 января профессиональный праздник отметили спасатели. Хорошо, что они есть, и лучше всех это понимают спасенные.
И все-таки пусть работы у МЧС будет минимум, а силы уходят на профилактику чрезвычайных ситуаций. Остаться в стороне от праздника мы, конечно же, не могли. Поздравления от всего телеканала и корреспондента Галины Буро в сюжете программы «Неделя» на СТВ.
От пожарного до спасателя, от бочки с водой до многофункционального вездехода белорусского производства. Эта часть в Слониме – как отражение истории развития органов по чрезвычайным ситуациям. Когда в XIX веке в городе разыгрался страшный пожар, который стер с лица земли больше десятка улиц (почти 600 домов), именно в этом здании была создана первая пожарная дружина Слонима.
Руслан Ничингер, начальник пожарной аварийно-спасательной части № 1 Слонимского РОЧС:
С оглядкой на боевое прошлое спасатели Слонима начеку и сегодня. В копилке – министерские награды за профессионализм. Например, за ликвидацию пожара в многоквартирном доме, где огонь угрожал жизни трех десятков взрослых и восьми детей.
Евгений Жамойдик, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 2 Слонимского РОЧС:
А это уже Вороновский район, агрогородок Погородно и маленький пожарный аварийно-спасательный пост номер 12. Гостей здесь встречают нечасто.
Жена вчера, как узнала, что приезжает к нам СТВ, спекла торт.
На дежурстве всего два человека: начальник и водитель, оба профессиональные спасатели. А за помощью обращается вся округа. Возгорания, подтопления, разгул стихии, ульи шершней, змея в подвале и даже аист в высоковольтных проводах. За 2018 год – больше сотни боевых выездов.
Юрий Вашкевич, водитель пожарного аварийно-спасательного поста № 12 Вороновского РОЧС:
Роман Жегздринь, начальник пожарного аварийно-спасательного поста № 12 Вороновского РОЧС:
И такие истории – повод для гордости их семей. Прийти к папе на работу за счастье для двух дочек начальника поста. Младшая Мария даже увлеклась пожарными машинами.
У нее самая большая в районе коллекция из конструктора, а у отца подрастает достойная смена.
– И кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Кстати, о будущем. Островец – один из самый перспективных районный центров, и пожарная часть № 3 – одна и самых новых в стране.
Галина Буро, корреспондент:
Именно это чутье как раз и сработало у работника МЧС Игоря Лавыша, когда в первый день нового года в свой выходной он не дал случиться трагедии.
Молодой человек скромно рассказывает, что случайно проезжал по улице Горной в родных Ошмянах. Сильный дым из окна одного из домов показался ему уж очень подозрительным. Игорь тут же сообщил о ЧП коллегам, а сам в обычной одежде без всяких раздумий бросился навстречу едкому дыму.
Игорь Лавыш, водитель пожарной аварийно-спасательной части № 3 Островецкого РОЧС:
Герои не фильма, а повседневной жизни. Профессия, где нет места страху и сомнениям. В помощь – ультрасовременное оборудование и техника, крылатая и колесная. А главное – люди, которые в режиме 24/7 готовы сквозь огонь, воду и медные трубы.
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Спасти из огня в свой выходной и никогда не протирать маячки шапкой: как проходят будни спасателей в районах?
Новости Беларуси. Спасти жизнь, несмотря ни на что – иногда даже жертвуя собственной. 19 января профессиональный праздник отметили спасатели. Хорошо, что они есть, и...
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