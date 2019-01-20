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Откровенно о внешнеполитическом курсе Беларуси. Большой репортаж СТВ
Новости Беларуси. Неделя прошла под знаком международного сотрудничества. Беларусь в очередной раз подтвердила многовекторность внешней политики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Страна готова выстраивать отношения с любым государством – взаимовыгодные и на паритетных основах. Нам небезразлично, что происходит в мире, особенно когда речь о братских народах. Мы заинтересованы в интеграционных процессах, но торговать суверенитетом никогда не будем. Это из интервью главы внешнеполитического ведомства нашей страны Владимира Макея.
Министерство иностранных дел Беларуси на неделе отмечало вековой юбилей. Переоценить значение внешнеполитического ведомства тяжело – практически невозможно. Только один факт: когда в 1919 году учреждались центральные органы власти ССРБ, Комиссариат по иностранным делам был первым в очереди. Молодое государство нуждалось в укрепление позиций на международной арене. Стоит ли говорить, насколько важен труд дипломатов на современном этапе для независимой суверенной Беларуси?
В преддверии векового юбилея состоялась встреча Александра Лукашенко с министрами иностранных дел, в разное время возглавлявшими белорусское внешнеполитическое ведомство. Очевидно, что Беларусь начинает играть все большую роль на международной арене. Поэтому оснований для изменения внешнеполитического курса Президент не видит. Другие подробности встречи и в целом о юбилейной дате в материале Евгения Пустового.
За эти годы независимости Беларусь поднялась по лестнице международного признания, а ступени белорусского Дворца Независимости уже вошли в историю европейской дипломатии.
Президент всегда с особым вниманием выбирал министров иностранных дел. Независимо от их политических взглядов критерий один – преданность суверенитету Беларуси и укрепление международного имиджа официального Минска.
Доверительная атмосфера сохранилась на протяжении всего откровенного диалога о большой политике. Белорусская дипломатия в белых перчатках начиналась с банального строительства представительств и выстраивания отношений со всем миром.
Алексей Можухов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (в Ирландии по совместительству) в 2002-2006 гг.:
При Сергее Мартынове (он успешно управлял МИДом почти 10 лет) в обиход вошли такие термины, как «дальняя дуга» и «интеграция интеграции». А в лексике белорусской элиты появилось новое понятие – диверсификация.
Сергей Мартынов, министр иностранных дел Беларуси в 2003-2012 гг.:
Уже потом преемник Мартынова – «архитектор многовекторности» Владимир Макей – будет дипломатично отвечать на все выпады союзников: Беларусь не дрейфует в геополитическом море, а идет заданным и для всех известным курсом.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Беларусь суверенитетом не торгует, но МИД занимается продвижением продуктов под брендом «Зроблена ў Беларусі». При Урале Латыпове внешнеполитическое ведомство стало еще и внешнеэкономическим штабом страны.
Урал Латыпов, министр иностранных дел Беларуси в 1998-2000 гг.:
Победить в переговорах союзников нельзя. В XXI столетии – времени глобализации и борьбы за геополитическое влияние – надо искать компромиссы.
Налоговый маневр – это лишь повод, а интеграционные проблемы залегают куда глубже нефтепереработки. Здесь надо ориентироваться на общие корни, историческую память и выбор народа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Без крупнейших запасов углеводородов и арсенала ядерных аргументов Беларусь импортирует интеграционные проекты – от первых инициатив Минска по конфликту на Донбассе до «Хельсинки-2».
На границе Беларуси сейчас горячо: за 2018 год изъято более 170 единиц оружия и более 1500 боеприпасов. Причем лишь половина – на украинском участке границы.
Александр Лукашенко:
И вот этот приток оружия – это, понятно, кому-то надо. Просто так же везти не будут с риском. Оно кому-то здесь надо, и мы уже увидели, кому оно надо было.
Но более разрушительно поступают идеологические бойцы информационного фронта российского государства. Не гнушаются показывать в итоговых программах YouTube-фейки.
Александр Лукашенко:
Независимые социологи констатируют: у российского электората рейтинг Александра Лукашенко порой не уступает кремлевскому истеблишменту. Белорусский «батька» стал настолько любимым брендом у российской публики, что даже заказные негативные телеопусы о нашем Президенте выходят под одноименным названием.
Александр Лукашенко:
Беларусь со своей стороны верна договоренностям. Мы защищаем российский рынок от санкционных продуктов, но не можем защитить его от серых схем внутри самой России. Мы можем лишь поймать их на подделке документов. За 2018 год белорусы выявили почти 1300 фактов нарушения санкционного законодательства: получается, по протоколу – каждые шесть часов.
Для разжигания конфликта даже используют в буквальном смысле дизтопливо для танков. Хотя наш Президент уже неоднократно заявлял: в Украину мы никогда не поедем на танке, только на тракторе.
Внешнеполитический курс Кремля был задан именно белорусом Громыко. А минские дипломаты среди родоначальников ООН и ЮНЕСКО. У истоков современной белорусской дипломатии стояли основатели современной белорусской государственности – Фальский и Червяков.
Но настоящими патриархами внешнеполитического фронта или «большой семеркой» нашей дипломатии можно назвать именно этих людей.
Фотография с Президентом и юбилейная медаль – символ векового духа единения.
Теперь у наших дипломатов появился свой профессиональный праздник.
Президент также утвердил и геральдический знак.
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Новости Беларуси. Неделя прошла под знаком международного сотрудничества. Беларусь в очередной раз подтвердила многовекторность внешней политики, сообщили в...
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