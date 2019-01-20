Японская «прокачка»: премьеры Токийского автосалона 2019 года

В тени дебютов Детройтского автосалона, подробнее о которых можно узнать здесь , остались премьеры еще одной выставки, также проходящей каждый год в январе практически одновременно с Североамериканским мотор-шоу. Это Токийский автосалон или просто TAS (сокращение от Tokyo Auto Salon), который, впрочем, не стоит путать с крупнейшим международным автошоу, которое проводится в японской столице через раз — по нечетным годам.

TAS — это японский ответ мероприятиям вроде SEMA в Лас-Вегасе и мотор-шоу в немецком Эссене. Выставляются здесь в основном японские компании, специализирующиеся на тюнинге моделей для местного рынка, но в последнее время мероприятие не обходят стороной и японские автогиганты, включая Honda и Toyota. Традиционно TAS запоминается благодаря контрастам японского тюнинга, который невозможно спутать с европейским или американским — обвешенные спойлерами миниатюрные кей-кары и минивэны демонстрируются бок о бок с доработанными суперкарами. Хотя уровень их «заряда» при этом куда скромнее того, который мы привыкли видеть на творениях западных тюнинг-ателье.



Daihatsu Hijet Concept

Завсегдатаем главного тюнинг-шоу Японии является компания Daihatsu, крупнейший игрок на местном рынке кей-каров, то есть небольших машинок с 660-кубовыми моторчиками, владельцам которых полагаются налоговые льготы. В этом году на TAS фирма показала чуть ли не с десяток различных шоу-каров, среди которых, например, различные вариации компактного пикапа Hijet.



Daihatsu Copen Coupe

Однако наиболее любопытным экспонатом оказался Daihatsu Copen Coupe — закрытая модификация популярного в Японии миниатюрного родстера, которую выпустят лимитированным тиражом.



Daihatsu Copen Coupe

Главной особенностью купе является крыша, изготовленная из усиленного карбоном пластика. В салоне Copen Coupe — отделанный кожей руль Momo, оснащение машинки включает также самоблокирующийся дифференциал и алюминиевые колесные диски BBS. Среди опций — стеклянная крыша и подвеска HKS, двигатель, как и на исходном родстере, остался без изменений: это трехцилиндровый агрегат объемом 0,66 л и с отдачей 64 лошадиные силы. Выпуск Daihatsu Copen Coupe ограничен всего 200 экземплярами, а старт продаж в Японии запланирован на апрель — цены начинаются от 22 250 долларов в пересчете.



Daihatsu Copen GR Sport

На основе серийного родстера Copen к Токийскому автосалону был подготовлен концепт GR Sport. Это результат сотрудничества Daihatsu и автоспортивного отделения Toyota Gazoo Racing (Daihatsu принадлежит японскому автогиганту). Очевидно, что в компании всерьез рассматривают создание «разогретой» версии Copen: от серийной модели токийский шоу-кар отличается не только измененными бамперами, спортивными сиденьями Recaro и декором, но и более жестким кузовом и иной настройкой подвески. Техника Copen GR Sport осталась серийной — 64-сильный турбомотор это максимум, дозволенный «кей-каровскими» нормативами.



Toyota Mark X GRMN



Toyota Mark X GRMN

Сама Toyota привезла на смотрины тюнинга доработанный вариант седана Mark X второго поколения, который для местного рынка обновили в конце 2016 года. Он обозначается приставкой GRMN — как и другие самые «продвинутые» машины, созданных в стенах вышеупомянутого подразделения Gazoo Racing. Внешне от серийного Mark X вариант GRMN отличается в первую очередь агрессивно оформленным передним бампером с укрупненным воздухозаборником, квартетом выхлопных патрубков, черным задним спойлером и 19-дюймовыми коваными колесными дисками BBS. В качестве опции доступна облегченная на 10 кг углепластиковая крыша. Из прочих особенностей Mark X GRMN — измененная подвеска и усиленные тормоза, под капотом скрывается штатный 3,5-литровый атмосферный V6, развивающий 318 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Но в паре с ним работает 6-ступенчатая «механика», привод — на задние колеса.



Toyota Mark X GRMN

Всего будет собрано 350 единиц нового Mark X GRMN — против 100 единиц у предшественника, дебютировавшего на внутреннем рынке в 2015 году. В Японии «разогретый» седан обойдется в 5,13 миллионов иен — это около 47 300 долларов.



Mitsubishi Delica D:5 Concept

На стенде Mitsubishi — доработанный для внедорожных вылазок минивэн Delica D:5 , который недавно был основательно обновлен. Выставочный концепт получил измененный передний бампер с декоративной серебристой вставкой, обвес из черного пластика по всему периметру, боковые подножки, красные брызговики и экспедиционный багажник на крыше с дополнительной светодиодной «люстрой». Информации о доработке силового агрегата нет — скорей всего, 2,3-литровый турбодизель и 8-ступенчатый «автомат» на «внедорожной» Delica остались серийными.



Mugen RC20GT Package Pre Production



Mugen RC20GT Package Pre Production

Несколько новинок в Токио выставила Mugen — придворное ателье Honda. Самой яркой из них стал «прокачанный» хэтчбек Civic Type R, новое поколение которого было представлено в 2017 году. От него шоу-кар RC20GT Package Pre Production, который в Mugen, судя по обозначению, преподносят в качестве предсерийного образца, отличается «экстремальным» кузовным обвесом, позволяющим улучшить управляемость хондовской «зажигалки» на треке. О технических доработках японцы ничего не сообщают, но, по всей видимости, дебют товарного варианта самого грозного и «горячего» Civic Type R не за горами.



Nissan GT-R Naomi Osaka Limited Edition



Nissan GT-R Naomi Osaka Limited Edition

Среди премьер Nissan в Макухари-Мессе кроме переведенного на гусеничный ход кроссовера Juke — сразу две машины, созданные в честь сотрудничества компании с теннисисткой Наоми Осака, победительницей минувшего U.S.Open. Наряду с кроссовером X-Trail это еще и купе GT-R. Победительница турнира Большого шлема в женском одиночном разряде помогала Nissan в разработке цветовой гаммы для специальной серии спорткара, которая будет выпущена тиражом всего 50 единиц. В моторном отсеке особой версии GT-R красуется золотая пластина с номером модели. Заказчики также могут выбирать различные варианты отделки салона «двухдверки», но 3,8-литровый V6 Biturbo по сравнению с базовой версией не изменился.



Suzuki Jimny Sierra Pickup Style



Suzuki Jimny Sierra Pickup Style

Компания Suzuki к автосалону в Токио подготовила сразу два концепт-кара на основе нового Jimny . Первый из них — это пикап Jimny Sierra Pickup Style, получивший отделку боковин кузова деревянными панелями, колесные диски в ретро-стиле, передний бампер с буксировочными проушинами и пестрое оформление салона. Он, к слову, у шоу-кара двухместный — задняя часть внедорожника перекроена ради грузовой площадки, хотя для перевозки габаритных грузов она едва ли сгодится. Никаких характеристик для Jimny Sierra Pickup Style фирмой не приводится. Под двойным именем Jimny Sierra в Японии продается «международная» версия внедорожника, который оснащается новым 1,5-литровым бензиновым мотором (102 лошадиные силы) — по всей видимости, этот агрегат также установлен под капотом концепта.



Suzuki Jimny Survive

Что касается Jimny Survive, то за основу тут была взята «трехдверка» для японского рынка с 660-кубовым моторчиком, развивающим предельно разрешенные для кей-каров 64 «лошадки». Из особенностей — защитные решетки фар и задних фонарей, передний силовой бампер с площадкой под лебедку, заглушки вместо задних стекол, внедорожные шины, лопата и сенд-траки на крыше для передвижения по сыпучим и слабонесущим грунтам (песок, снег и т.д.). В общем, примерно так могла бы выглядеть наиболее экстремальная версия нового Jimny для «выживания».