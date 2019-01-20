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Японская «прокачка»: премьеры Токийского автосалона 2019 года
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Завсегдатаем главного тюнинг-шоу Японии является компания Daihatsu, крупнейший игрок на местном рынке кей-каров, то есть небольших машинок с 660-кубовыми моторчиками, владельцам которых полагаются налоговые льготы. В этом году на TAS фирма показала чуть ли не с десяток различных шоу-каров, среди которых, например, различные вариации компактного пикапа Hijet.
Однако наиболее любопытным экспонатом оказался Daihatsu Copen Coupe — закрытая модификация популярного в Японии миниатюрного родстера, которую выпустят лимитированным тиражом.
Главной особенностью купе является крыша, изготовленная из усиленного карбоном пластика. В салоне Copen Coupe — отделанный кожей руль Momo, оснащение машинки включает также самоблокирующийся дифференциал и алюминиевые колесные диски BBS. Среди опций — стеклянная крыша и подвеска HKS, двигатель, как и на исходном родстере, остался без изменений: это трехцилиндровый агрегат объемом 0,66 л и с отдачей 64 лошадиные силы. Выпуск Daihatsu Copen Coupe ограничен всего 200 экземплярами, а старт продаж в Японии запланирован на апрель — цены начинаются от 22 250 долларов в пересчете.
На основе серийного родстера Copen к Токийскому автосалону был подготовлен концепт GR Sport. Это результат сотрудничества Daihatsu и автоспортивного отделения Toyota Gazoo Racing (Daihatsu принадлежит японскому автогиганту). Очевидно, что в компании всерьез рассматривают создание «разогретой» версии Copen: от серийной модели токийский шоу-кар отличается не только измененными бамперами, спортивными сиденьями Recaro и декором, но и более жестким кузовом и иной настройкой подвески. Техника Copen GR Sport осталась серийной — 64-сильный турбомотор это максимум, дозволенный «кей-каровскими» нормативами.
Сама Toyota привезла на смотрины тюнинга доработанный вариант седана Mark X второго поколения, который для местного рынка обновили в конце 2016 года. Он обозначается приставкой GRMN — как и другие самые «продвинутые» машины, созданных в стенах вышеупомянутого подразделения Gazoo Racing. Внешне от серийного Mark X вариант GRMN отличается в первую очередь агрессивно оформленным передним бампером с укрупненным воздухозаборником, квартетом выхлопных патрубков, черным задним спойлером и 19-дюймовыми коваными колесными дисками BBS. В качестве опции доступна облегченная на 10 кг углепластиковая крыша. Из прочих особенностей Mark X GRMN — измененная подвеска и усиленные тормоза, под капотом скрывается штатный 3,5-литровый атмосферный V6, развивающий 318 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Но в паре с ним работает 6-ступенчатая «механика», привод — на задние колеса.
Всего будет собрано 350 единиц нового Mark X GRMN — против 100 единиц у предшественника, дебютировавшего на внутреннем рынке в 2015 году. В Японии «разогретый» седан обойдется в 5,13 миллионов иен — это около 47 300 долларов.
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Несколько новинок в Токио выставила Mugen — придворное ателье Honda. Самой яркой из них стал «прокачанный» хэтчбек Civic Type R, новое поколение которого было представлено в 2017 году. От него шоу-кар RC20GT Package Pre Production, который в Mugen, судя по обозначению, преподносят в качестве предсерийного образца, отличается «экстремальным» кузовным обвесом, позволяющим улучшить управляемость хондовской «зажигалки» на треке. О технических доработках японцы ничего не сообщают, но, по всей видимости, дебют товарного варианта самого грозного и «горячего» Civic Type R не за горами.
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Что касается Jimny Survive, то за основу тут была взята «трехдверка» для японского рынка с 660-кубовым моторчиком, развивающим предельно разрешенные для кей-каров 64 «лошадки». Из особенностей — защитные решетки фар и задних фонарей, передний силовой бампер с площадкой под лебедку, заглушки вместо задних стекол, внедорожные шины, лопата и сенд-траки на крыше для передвижения по сыпучим и слабонесущим грунтам (песок, снег и т.д.). В общем, примерно так могла бы выглядеть наиболее экстремальная версия нового Jimny для «выживания».
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