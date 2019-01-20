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Соболенко не пробилась в четвертьфинал парного разряда на Australian Open

21.01.2019 08:05 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Арина Соболенко не пробилась в четвертьфинал парного разряда открытого чемпионата Австралии.


Фото: www.wtatennis.com

В матче 3-го круга Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс в трех сетах проиграли чешской паре Катерина Синякова / Барбора Крейчикова, которая посеяна на турнире под 1-м номером — 6:2, 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

Остальные белоруски еще раньше завершили выступление в парном разряде.

В матче 3-го круга Александра Саснович и американка Тэйлор Таунсенд проиграли в двух сетах представительницам Тайваня Чжань Юнжань и Чжань Хаоцин, которые посеяны на турнире под 7-м номером — 5:7, 5:7.

Ранее из парного турнира выбыла белоруска Виктория Азаренко, выступавшая в дуэте с австралийкой Эшли Барти. Девушки не вышли на матч 2-го круга против американок Дженнифер Брэди и Алисон Риске. Причиной снятия называлась травма живота у Эшли Барти.

В отличие от Азаренко, Барти продолжает выступление в одиночном разряде. На следующий день после невыхода на парный матч австралийка в 1/8 финала победила россиянку Марию Шарапову (4:6, 6:1, 6:4). Так что не исключено, что Барти решила поберечь силы перед сражением за четвертьфинал.

Во 2-м круге парного разряда выбыла из Australian Open белорусская теннисистка Лидия Морозова, выступавшая вместе с японкой Сюко Аоямой. Они уступили американскому дуэту Кэйтлин Кристиан / Эйжа Мухаммад — 5:7, 5:7.

Вера Лапко выбыла из парного разряда в 1-м круге, в матче 1/32 финала вместе с китаянкой Дуань Инъин в упорной борьбе с двумя тай-брейками проиграв дуэту Елена Остапенко (Латвия) / Сорана Кырстя — 2:6, 7:6 (7:3), 6:7 (7:9).

В одиночном разряде Australian Open представителей Беларуси уже не осталось.

 
 
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Белоруска Арина Соболенко не пробилась в четвертьфинал парного разряда открытого чемпионата Австралии.
 
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